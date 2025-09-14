user icon
icon

Nordschleife-instructeur Verstappen onder de indruk: "Gelukkig had ik veel meer power"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nordschleife-instructeur Verstappen onder de indruk: "Gelukkig had ik veel meer power"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 12:40
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen was gisteren aanwezig op de Nordschleife. De coureur deed mee aan de GT4-series met een doel. Hij wilde graag zijn Permit A behalen, zodat hij mee mocht doen aan de GT4-series. Hij mag dan onder andere deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring. De instructeur was onder de indruk van de Nederlander. 

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Het doel werd succesvol behaald. Max Verstappen heeft zijn Permit A behaald. Hij reed eerst rond in een Permit B, dus hij reed met een teruggeschroefde auto. De Nederlander mag met zijn nieuwe rijbewijs in de 'normale' auto's rijden. 

Instructeur

Andreas Gülden is instructeur bij de Driving Academy op de Nürburgring. Gülden moest ook Max Verstappen een paar rondes rondleiden op de Nordschleife. Gülden rijdt zelf ook. Hij rijdt in een veel krachtigere AMG-Mercedes. "Het was fantastisch om een paar rondjes vóór de wereldkampioen te rijden", vertelt Gülden tegenover De Telegraaf. 

"Gelukkig had ik veel meer power, anders was het misschien niet gelukt… We hadden contact via de radio en ik heb hem wat tips gegeven, maar op het einde waren we ook een beetje aan het dollen. Hij reed op slicksik op gewone straatbanden en ik was echt enorm aan het pushen. Dat vond hij grappig en ik denk dat hij het ook wel waardeerde."

'Geweldig om Max hier te zien'

"Het is geweldig om Max hier te zien", zegt ook Gülden tegenover De Telegraaf. "In dat busritje over het circuit oogde hij heel geïnteresseerd. Bijvoorbeeld over welke lijn te rijden in de regen en ik kon hem wat vertellen over de verschillende types asfalt en de vlagsignalen, die anders zijn dan in andere raceseries. Ik denk dat we wel wat van elkaar hebben geleerd. Het is echt een heel aardige gast. Een enorme liefhebber, ook. Het is prachtig om hem te zien lachen achter het stuur, rijdend op het mooiste circuit van de wereld."

Pietje Bell

Posts: 30.925

Leuk artikel om te lezen: https://archive.is/k9C1K

  • 5
  • 14 sep 2025 - 13:15
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.293

    ik denk dat elke instructeur daar Verstappen had willen begleiden naar zijn Permit A. Gülden was de gelukkige.

    • + 2
    • 14 sep 2025 - 13:06
    • schwantz34

      Posts: 40.844

      Gülden voelde zich de koning te rijk dat hij Max aan zijn grote rijbewijs heeft mogen helpen.

      • + 0
      • 14 sep 2025 - 13:13
  • schwantz34

    Posts: 40.844

    Max heeft een gouden indruk op Gülden achtergelaten...

    • + 0
    • 14 sep 2025 - 13:07
  • Pietje Bell

    Posts: 30.925

    Leuk artikel om te lezen: https://archive.is/k9C1K

    • + 5
    • 14 sep 2025 - 13:15
  • Larry Perkins

    Posts: 59.812

    Vanwaar maar een deel van Max's hoofd op de foto?

    Verstappen wordt verdacht van het beramen van een roof van het ronderecord op 27 september.
    Max V. - zoals hij in politierapporten inmiddels wordt genoemd - wordt internationaal gezocht.
    Komt u hem tegen, blijf rechts rijden en haal niet in! (dat laatste zal sowieso niet lukken).

    • + 1
    • 14 sep 2025 - 15:43

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar