Nordschleife-instructeur Verstappen onder de indruk: "Gelukkig had ik veel meer power"

Max Verstappen was gisteren aanwezig op de Nordschleife. De coureur deed mee aan de GT4-series met een doel. Hij wilde graag zijn Permit A behalen, zodat hij mee mocht doen aan de GT4-series. Hij mag dan onder andere deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring. De instructeur was onder de indruk van de Nederlander.

Het doel werd succesvol behaald. Max Verstappen heeft zijn Permit A behaald. Hij reed eerst rond in een Permit B, dus hij reed met een teruggeschroefde auto. De Nederlander mag met zijn nieuwe rijbewijs in de 'normale' auto's rijden.

Instructeur

Andreas Gülden is instructeur bij de Driving Academy op de Nürburgring. Gülden moest ook Max Verstappen een paar rondes rondleiden op de Nordschleife. Gülden rijdt zelf ook. Hij rijdt in een veel krachtigere AMG-Mercedes. "Het was fantastisch om een paar rondjes vóór de wereldkampioen te rijden", vertelt Gülden tegenover De Telegraaf.

"Gelukkig had ik veel meer power, anders was het misschien niet gelukt… We hadden contact via de radio en ik heb hem wat tips gegeven, maar op het einde waren we ook een beetje aan het dollen. Hij reed op slicks, ik op gewone straatbanden en ik was echt enorm aan het pushen. Dat vond hij grappig en ik denk dat hij het ook wel waardeerde."

'Geweldig om Max hier te zien'

"Het is geweldig om Max hier te zien", zegt ook Gülden tegenover De Telegraaf. "In dat busritje over het circuit oogde hij heel geïnteresseerd. Bijvoorbeeld over welke lijn te rijden in de regen en ik kon hem wat vertellen over de verschillende types asfalt en de vlagsignalen, die anders zijn dan in andere raceseries. Ik denk dat we wel wat van elkaar hebben geleerd. Het is echt een heel aardige gast. Een enorme liefhebber, ook. Het is prachtig om hem te zien lachen achter het stuur, rijdend op het mooiste circuit van de wereld."