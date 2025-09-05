user icon
Hadjar ontvangt nieuwe trofee na ongelukje in Zandvoort

Hadjar ontvangt nieuwe trofee na ongelukje in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 16:33
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar behaalde in Nederland zijn allereerste podium van zijn F1-carrière. De Frans-Algerijn eindigde als derde in de duinen. Zijn trofee ging helaas kapot. Royal Delft, de maker van de beker, heeft een nieuwe trofee overhandigd aan Hadjar. 

Royal Delft heeft samen met Studio Piet Boon de bekers gemaakt voor de Dutch Grand Prix. Het bedrijf heeft dus een nieuwe trofee overhandigd aan de Racing Bulls-rookie. 

Snel gemaakt

"Twee trofeeën, één onvergetelijke mijlpaal", zegt Royal Delft-CEO Hessel Hoekstra, meldt Motorsport.com. "Bij een dergelijk belangrijk project zorgen we altijd voor onbeschilderde reservemodellen", legt Jofrrey Walonker uit. Walonker is de designmanager bij Royal Delft. "Aan dit exemplaar hebben we in ons productieproces extra prioriteit gegeven. Dankzij het ontwerp van de trofee voor de nummer drie, met een snelle action-paint decoratie, en het vakmanschap en de toewijding van onze ambachtslieden, konden we deze trofee uitzonderlijk snel bij de GP van Italië afleveren."

Hadjar hoeft niet per se een nieuwe: "Het team zorgt er vast voor, denk ik", zei Hadjar op donderdag. "Ik heb beide delen in goede handen achtergelaten. Maar ik weet niet wat er gaande is. Ik krijg een nieuwe, dat weet ik. Maar ik wil mijn gebroken exemplaar."

Ongelukje

Racing Bulls-CEO Peter Bayer zei tegenover Motorsport: "Isack had de trofee op de grond gezet en ik zei tegen hem: 'Isack, pak hem op, want als iedereen straks begint rond te rennen, gaat hij stuk.' Dus hij pakte hem op, zette hem daarna weer neer en… helaas, ja, toen ging hij stuk", blikt Bayer terug. "Maar de organisatoren - Prins Bernhard van Oranje, een van de gastheren van het evenement in Nederland - namen meteen contact met ons op en zeiden: 'We gaan jullie helpen.' En vanmorgen hebben we inderdaad een vervangende trofee ontvangen. De twee originele trofeeën zijn veilig opgeborgen in ons kantoor bij de operations-afdeling en hij mag ze vandaag mee naar huis nemen. Een mooi, gelukkig einde."

"In dit geval is de trofee waarschijnlijk op een ongelijke ondergrond neergezet", verklaarde Royal Delft. "Dan kan de druk zich ongelijk verdelen. Dit kan leiden tot spanningspunten in het midden of bij dunnere delen, waardoor het materiaal kan barsten en dus kan breken. Het is belangrijk om te benadrukken dat de trofeeën al drie jaar op rij zonder incidenten op het podium stonden, waardoor dit echt een uitzonderlijk ongeluk was."

F1 Nieuws Isack Hadjar Racing Bulls GP Nederland 2025

Reacties (1)

  • Paulie

    Posts: 4.379

    Ahh, nou mooi, eind goed al goed, prachtig, schitterend

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:35

