<b> Officieel: </b> Monaco blijft tot en met 2035 op F1-kalender
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 13:04
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Monaco zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender gaan verdwijnen. De Formule 1 heeft zojuist bekendgemaakt dat het contract wederom is verlengd, en dat de race tot en met 2035 op de kalender zal blijven staan.

Minder dan een jaar geleden kwam de Formule 1 ook al met groot contractnieuws over Monaco naar buiten. Er werd een deal getekend waardoor de iconische Grand Prix tot en met 2031 op de kalender zou blijven staan, maar deze is nu dus verlengd. De coureurs zullen tot en met 2035 door de straten van het ministaatje aan de Franse kust blijven rijden.

Echte klassieker

De Grand Prix van Monaco werd in 1929 voor het eerst verreden, en stond in 1950 direct op de Formule 1-kalender. In de jaren daarna was de race een paar seizoenen afwezig, maar in 1955 keerde de Formule 1 weer terug in Monaco. In 2020 ontbrak de race vanwege de coronapandemie, maar daarna keerde hij weer in alle glorie terug.

Speciale regels

Alhoewel de Grand Prix van Monaco wordt gezien als een parel op de internationale autosportkalender, kwam er in de afgelopen jaren wel veel kritiek. Inhalen in de krappe straatjes is vrijwel onmogelijk, en daarom werd er voor dit jaar een speciale regel ingevoerd. Alle coureurs waren verplicht om minimaal twee pitstops te maken, maar dit zorgde voor frustrerende tactieken in plaats van spektakel. De zege ging uiteindelijk naar Lando Norris.

Clash met Indianapolis 500

Door de nieuwe deal die vorig jaar werd gesloten, zal de race vanaf volgend jaar worden gehouden in het eerste weekend van juni. Een clash met de Indianapolis 500 is hierdoor definitief van de baan. Of dit bij de nieuwe deal die vandaag werd gepresenteerd het geval zal blijven na 2031, is niet helemaal duidelijk. De Grand Prix van Monaco wordt volgend jaar verreden op 5 juni.

Erik FW34

Posts: 3.720

Nou mooi

"Officieel: Monaco blijft tot en met 2025 op F1-kalender"

Checkt echt niemand die berichten voor ze geplaatst worden?
Graag zo snel iets plaatsen en dan in titel en paar zinnen 2025 vermelden

  • 3
  • 5 sep 2025 - 13:09
Reacties (6)

  • Erik FW34

    Posts: 3.720

    Nou mooi

    "Officieel: Monaco blijft tot en met 2025 op F1-kalender"

    Checkt echt niemand die berichten voor ze geplaatst worden?
    Graag zo snel iets plaatsen en dan in titel en paar zinnen 2025 vermelden

    • + 3
    • 5 sep 2025 - 13:09
    • Onsje worst

      Posts: 124

      Kun je zien wat een klooijoos het zijn!

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 13:11
    • Astfgl

      Posts: 937

      Inmiddels is de titel aangepast maar in de tekst wordt nog twee keer 2025 genoemd. Gaat lekker jongens!

      • + 1
      • 5 sep 2025 - 13:15
  • Flexwing

    Posts: 120

    2025 ? Is al geweest

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 13:10
  • Beri

    Posts: 6.666

    Oh fijn! Tot en met dit jaar. Wat een geruststelling!

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 13:14

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

