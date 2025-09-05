De Grand Prix van Monaco zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender gaan verdwijnen. De Formule 1 heeft zojuist bekendgemaakt dat het contract wederom is verlengd, en dat de race tot en met 2035 op de kalender zal blijven staan.

Minder dan een jaar geleden kwam de Formule 1 ook al met groot contractnieuws over Monaco naar buiten. Er werd een deal getekend waardoor de iconische Grand Prix tot en met 2031 op de kalender zou blijven staan, maar deze is nu dus verlengd. De coureurs zullen tot en met 2035 door de straten van het ministaatje aan de Franse kust blijven rijden.

Echte klassieker

De Grand Prix van Monaco werd in 1929 voor het eerst verreden, en stond in 1950 direct op de Formule 1-kalender. In de jaren daarna was de race een paar seizoenen afwezig, maar in 1955 keerde de Formule 1 weer terug in Monaco. In 2020 ontbrak de race vanwege de coronapandemie, maar daarna keerde hij weer in alle glorie terug.

Speciale regels

Alhoewel de Grand Prix van Monaco wordt gezien als een parel op de internationale autosportkalender, kwam er in de afgelopen jaren wel veel kritiek. Inhalen in de krappe straatjes is vrijwel onmogelijk, en daarom werd er voor dit jaar een speciale regel ingevoerd. Alle coureurs waren verplicht om minimaal twee pitstops te maken, maar dit zorgde voor frustrerende tactieken in plaats van spektakel. De zege ging uiteindelijk naar Lando Norris.

Clash met Indianapolis 500

Door de nieuwe deal die vorig jaar werd gesloten, zal de race vanaf volgend jaar worden gehouden in het eerste weekend van juni. Een clash met de Indianapolis 500 is hierdoor definitief van de baan. Of dit bij de nieuwe deal die vandaag werd gepresenteerd het geval zal blijven na 2031, is niet helemaal duidelijk. De Grand Prix van Monaco wordt volgend jaar verreden op 5 juni.