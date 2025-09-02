Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Italië

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 ging afgelopen weekend van start in Zandvoort. De F1-werknemers kunnen niet rustig bijkomen van het spektakelstuk in de Noord-Hollandse duinen, want aankomend weekend staat de Italiaanse Grand Prix weer op het programma. Het weekendschema ziet er daar iets anders uit dan in Zandvoort.

Na drie rustige weken zomervakantie ging het Formule 1-circus afgelopen weekend weer van start. De race in Zandvoort was op geen enkel moment echt saai, en draaide voor Ferrari uit in een koningsdrama. Beide Ferrari-coureurs vielen uit na crashes, en Lewis Hamilton kreeg zelfs een gridstraf voor de volgende race. Hij had te weinig snelheid geminderd onder dubbele gele vlaggen.

Die volgende race is aankomend weekend in Monza. Daar zullen de coureurs goed moeten opletten, want de starttijden van de sessies wijken af van die in Zandvoort. In Nederland werd er afgeweken van het gebruikelijke tijdschema voor Europese races, maar daar wordt nu weer gebruik van gemaakt. Dat betekent dat de kwalificatie weer van start gaat om 16:00, terwijl de race op zondag start om 15:00.

Starttijden Italië:

Vrijdag 5 september:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 6 september:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 7 september:

Grand Prix van Italië: 15:00

Waar is de Grand Prix van Italië te zien?

F1-fans vielen afgelopen weekend met hun neus in de boter. De race op Zandvoort was namelijk op drie manieren te bekijken: gratis bij RTL Deutschland en Viaplay TV en achter de betaalmuur bij F1 TV Pro. Voor dit weekend heeft men wat minder geluk, want de Duitse zender RTL zendt deze race niet gratis uit. Ook Viaplay houdt deze race achter de betaalmuur.

De race op het circuit van Monza is aankomend weekend dus alleen te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet men dus betalen.