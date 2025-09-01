Viaplay volledig afgemaakt na Dutch GP: "Te lang in deze onzin getrapt!"

user icon
De Dutch Grand Prix was afgelopen weekend te zien voor alle Nederlanders. Streamingdienst Viaplay besloot de race uit te zenden op hun open kanaal Viaplay TV, maar kon na afloop niet op complimenten rekenen. Veel fans waren er helemaal klaar mee.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze beloofden alles anders aan te pakken dan hun voorganger Ziggo Sport, maar niet alles viel in goede aarde. Dit jaar pasten ze hun abonnementsvormen aan, en dat zorgde voor woede en frustratie. Bij de goedkoopste variant krijgen de fans namelijk ook reclames te zien, en tijdens de Dutch Grand Prix ging dat niet helemaal lekker.

Waarom zijn mensen boos?

Viaplay zond namelijk reclames uit op cruciale momenten van de race. Zo misten de meeste kijkers de inhaalactie van Lando Norris op Max Verstappen, en was het voor hen ook een raadsel waarom de Safety Car de baan op kwam. Op sociale media regent het klachten, en vooral de timing van de reclames wordt hier aangewezen als de bron van de woede.

'Reclames zijn de druppel'

Zo schrijft een gebruiker op X: "Prachtig, Viaplay. Even reclame. Mis je gewoon de inhaalactie van Norris op Verstappen. Daar betaal je de ballen uit je broek voor. Dank!" Een andere gebruiker gaat iets verder: "Te lang in deze onzin getrapt. De reclames zijn de druppel. Belangrijke acties gemist en daarna geen korte samenvatting van wat je hebt gemist. Viaplay slaat al vanaf dag 1 de plank mis, maar nu laten ze het volledige huis instorten. Opgezegd!"

Formule 1 voorlopig te zien bij Viaplay

Dit soort reacties komen vaker voor, en Viaplay ligt weer onder vuur. Vorig jaar kampte het bedrijf met financiële problemen, maar ze verlengden wel hun deal met de FOM. De Formule 1 is de komende jaren in Nederland dan ook te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst.

oale

Posts: 776

Typisch Nederlands. Weigeren om maandelijks €4 meer te betalen voor een reclamevrije stream, maar vervolgens wel zeiken over de reclame. En als die €4 euro het verschil betekent tussen wel of niet een boterham kunnen eten, dan is Viaplay sowieso een verkeerde keuze.

  • 8
  • 1 sep 2025 - 08:21
Reacties (21)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.445

    Begreep toch dat men f1tv heeft als men een viaplay abo heeft?
    Snap niet geheel de issue. Ook daar kan men overigens nl commentaar kiezen.
    Laat me verder graag corrigeren als f1tv geen onderdeel is van het viaplay abo.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 07:43
    • Driver87

      Posts: 687

      Dat is het zeker. Bij ons in de familie zijn 2 viaplay abonnementen voor de oudere garde en de bijbehorende f1tv wordt door mij en mijn zwager gebruikt.... niet verder vertellen he ;)

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 07:45
    • Astfgl

      Posts: 936

      Tja, er zijn altijd van die verstokte Hollanders die zich er aan ergeren hoe Engelsen "Max Verstappen" uitspreken en daardoor automatisch grijpen naar de eerste de beste Nederlandse zender. Die komen dan uit bij een peperduur Viaplay-abonnement en krijgen Peppie en Kokkie als commentators, met analisten die niet eens een fatsoenlijke zin kunnen construeren of weten hoe ze een ander moeten laten uitpraten. Én dan krijg je als bonus dus ook nog reclameonderbrekingen erbij.

      • + 7
      • 1 sep 2025 - 08:55
  • tanteriekie

    Posts: 125

    Sommigen hebben een bepaald talent om precies alles verkeerd te doen. En dat talent is niet ontwikkeld, dat was er al.

    • + 6
    • 1 sep 2025 - 08:09
  • Cicero

    Posts: 1.514

    Tja, opzeggen is de enige manier om van viaplay af te komen. Geen geld = faillissement. Zo simpel is het.

    • + 5
    • 1 sep 2025 - 08:10
    • Franz Hermann

      Posts: 14

      Precies. Dikke vinger voor Viaplay!

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 08:13
    • Speedpuppet

      Posts: 9.499

      Waarom zou je überhaupt een Viaplay abonnement nemen als je voor minder F1TV kunt pakken? Dat totaal dwaze Nederlandse commentaar kun je tegenwoordig zelfs afspelen bij F1TV. En ook daarvan heb ik geen idee waarom je dat zou willen.

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 08:38
  • fdorp

    Posts: 56

    De race zelf heb ik op F1tv gekeken maar moet zeggen dat ik de rest van het programma op het open kanaal heb gekeken en het goed te behappen vond. De reclames waren zeker irritant, ook ik het voorprogramma. Kom je ineens midden in een interview weer terug......

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 08:13
  • oale

    Posts: 776

    Typisch Nederlands. Weigeren om maandelijks €4 meer te betalen voor een reclamevrije stream, maar vervolgens wel zeiken over de reclame. En als die €4 euro het verschil betekent tussen wel of niet een boterham kunnen eten, dan is Viaplay sowieso een verkeerde keuze.

    • + 8
    • 1 sep 2025 - 08:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.216

      Dat dus.
      De echte fan heeft het duurdere abbo....zonder....reclame!

      Degenen die voor 'n dubbeltje op de eerste rang willen zitten moeten niet zo ouwehoeren.

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 08:59
    • poedersuiker

      Posts: 863

      De echte fan zit op F1TV en skipt ViaPlay... en bespaart dus geld

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 09:21
    • Joeppp

      Posts: 8.028

      Hier zit je er naast vind ik. Het basis abonnement is al duur tov bijvoorbeeld HBO, Netflix, Youtube of Spotify. Er is maar 1 rede om Viaplay te nemen en dat is om live sportwedstrijden te bekijken. Hou het woord Live goed in gedachten. Wat er vervolgens gebeurd is dat je extra moet betalen om de beelden ook echt te kunnen volgen zonder om op onverwachte momenten reclame te krijgen. Wil je dat niet moet je nog een keer extra bijbetalen. Samenvatting: Je betaald al heel veel maar moet nog meer betalen om alles te kunnen zien. Als je dit afzet bijvoorbeeld tegen Videoland, die ook reclames hebben, dan gaat het bij Videoland om series waar prima reclame tussen kan. Maar niet bij live sportwedstrijden.

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 09:25
  • dutchiceman

    Posts: 5.426

    Ik vond kneus en co Nelson en die andere zakkenwasser echt weer tranentrekkend

    • + 4
    • 1 sep 2025 - 08:37
  • Rocks

    Posts: 993

    Er is een manier om van al die streamingsdiensten af te komen 😎

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 09:19
  • poedersuiker

    Posts: 863

    Ik snap niet dat mensen überhaupt een ViaPlee abonnement hebben terwijl je veel goedkoper kan met F1TV. Dus ja, je kan klagen... maar je kiest er zelf voor om voor heel veel geld gewoon matige uitzendingen te kopen. Zeg dan nu alsjeblieft ook je ViaPlay abonnement op en stap over naar F1TV. Maar dat zullen de mensen wel niet doen, want er moet wel wat te zeiken blijven.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:19
    • poedersuiker

      Posts: 863

      Ik heb wel even het interview van Max en Jos met Emmmmburrr gekeken... Je zag bij de Verstappens de irritatie over de oppervlakkige en domme vragen, na 5 minuten hadden ze er beide geen zin meer in en dat straalden ze ook uit.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:23
    • Astfgl

      Posts: 936

      Zaterdag heb ik de kwalificatie op ViaPlay gezien omdat ik bij familie was en de sessies gratis te zien waren op de kabel. Het niveau van de interviews en analyses was wel echt bedroevend laag. Normaal gesproken luister ik altijd met plezier naar voorbeschouwingen, maar in dit geval begonnen we ons na 10 minuten al af te vragen of er niet iets beters te kijken was.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:38
    • Mrduplex

      Posts: 1.599

      M’n ouders kijken via Viaplay en wij via f1tv wat daar “gratis” bij zit.. maar goed 2 losse f1tv abbo’s is dus goedkoper, dat wist ik niet

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:57
  • Mr.Rofl

    Posts: 887

    Voor het eerst sinds Monaco weer een race live gezien, de tweede dit jaar. Heb gekeken via RTL werbung met Olav via een telefoontje. Nog steeds irritant dat je het geluid moet afstemmen en meerdere apparaten nodig hebt om simpel een formule 1 race te kijken. Gelukkig had de Duitse reclame zender een iets betere timing en bleef Olav lekker doorratelen tijdens de zoveelste werbung. Vermakelijke race en waarschijnlijk de laatste die ik live gezien heb dit jaar. Monza weer lekker een samenvatting kijken.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:21
  • Beri

    Posts: 6.656

    F1tv met Ollie als commentator. Ik kan het mijzelf niet beter maken in dat opzicht.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:31
  • racepace1

    Posts: 545

    Heel eerlijk gezegd is de manier van uitzenden nog steeds jaren 80!
    Neem bijvoorbeeld een onboard (of de auto in beeld) je rijd mee en in het begin zie je vaak linksonder de toeren en snelheid en de remdruk. (ja ik weet dat je op het stuur ook kan meekijken als het onboard is)
    Dan is het halverwege een ronde opeens weer weg maar rij je nog wel mee, terwijl ik juist graag meekijk wat een bepaalde auto op bijvoorbeeld het rechte stuk rijd of in bepaalde bochten.
    Gisteren waren er ook momenten dat er auto's een kwalli rondje begonnen, en wat doet de regie... een beeld van monteurs in een box.
    Ik vind dat het niet echt 2025 oogt allemaal!
    De auto's zijn supertechnisch, de manier van uitzending is blijven hangen in de jaren 80.
    Downforcedruk zou ook een leuke feature zijn en bandenslijtage (temp)
    En zeg niet dat dan de andere teams teveel info krijgen, die weten dat allemaal al.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:43

