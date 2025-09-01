Viaplay volledig afgemaakt na Dutch GP: "Te lang in deze onzin getrapt!"

De Dutch Grand Prix was afgelopen weekend te zien voor alle Nederlanders. Streamingdienst Viaplay besloot de race uit te zenden op hun open kanaal Viaplay TV, maar kon na afloop niet op complimenten rekenen. Veel fans waren er helemaal klaar mee.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze beloofden alles anders aan te pakken dan hun voorganger Ziggo Sport, maar niet alles viel in goede aarde. Dit jaar pasten ze hun abonnementsvormen aan, en dat zorgde voor woede en frustratie. Bij de goedkoopste variant krijgen de fans namelijk ook reclames te zien, en tijdens de Dutch Grand Prix ging dat niet helemaal lekker.

Waarom zijn mensen boos?

Viaplay zond namelijk reclames uit op cruciale momenten van de race. Zo misten de meeste kijkers de inhaalactie van Lando Norris op Max Verstappen, en was het voor hen ook een raadsel waarom de Safety Car de baan op kwam. Op sociale media regent het klachten, en vooral de timing van de reclames wordt hier aangewezen als de bron van de woede.

'Reclames zijn de druppel'

Zo schrijft een gebruiker op X: "Prachtig, Viaplay. Even reclame. Mis je gewoon de inhaalactie van Norris op Verstappen. Daar betaal je de ballen uit je broek voor. Dank!" Een andere gebruiker gaat iets verder: "Te lang in deze onzin getrapt. De reclames zijn de druppel. Belangrijke acties gemist en daarna geen korte samenvatting van wat je hebt gemist. Viaplay slaat al vanaf dag 1 de plank mis, maar nu laten ze het volledige huis instorten. Opgezegd!"

Formule 1 voorlopig te zien bij Viaplay

Dit soort reacties komen vaker voor, en Viaplay ligt weer onder vuur. Vorig jaar kampte het bedrijf met financiële problemen, maar ze verlengden wel hun deal met de FOM. De Formule 1 is de komende jaren in Nederland dan ook te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst.