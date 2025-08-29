Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort

Lance Stroll zorgde vandaag voor de eerste rode vlag in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. Hij knalde zeer hard de muur in in bocht 3, maar kon ongedeerd uitstappen. De Canadees legt uit wat er precies misging bij het moment.

Aston Martin begon met een goed gevoel aan de tweede vrije training op het circuit aan de Noord-Hollandse kust. De Britse renstal had eerder op de ochtend een derde en een vierde tijd genoteerd met Lance Stroll en Fernando Alonso. De verwachtingen waren dus hoog, maar Stroll gooide zijn eigen glas hardhandig in.

Keiharde crash

De Canadees leek een soort inschattingsfoutje te maken toen hij de derde bocht in kwam rijden. Hij vloog vol over de banking en knalde hard tegen de muur. De schade aan zijn Aston Martin was groot, en hij had alle geluk van de wereld dat hij niet geblesseerd raakte aan zijn handen en polsen. Hij hield zijn stuur namelijk vast tijdens het incident, bij een soortgelijk moment in dezelfde bocht brak Daniel Ricciardo in 2023 zijn hand.

Stroll beende na zijn crash teleurgesteld naar de pitbox van Aston Martin. Na afloop van de vrije training verscheen hij met een balend gezicht voor de camera van Sky Sports: "Ik had gewoon een kleine lock-up en toen was ik een passagier. Het is gewoon één van die dingen die gebeuren."

Stroll maakt zich geen zorgen

Stroll maakt zich niet al te veel zorgen. Het feit dat de tijden er in de trainingen veelbelovend uitzagen, geeft Stroll goede moed voor de rest van het weekend: "We zagen er tijdens de dag heel erg competitief uit, dus we bevinden ons op een goede plek, en we zullen eens gaan kijken wat we morgen kunnen doen."

Strolls teamgenoot Fernando Alonso redde de eer door in de tweede vrije training de tweede tijd te noteren.