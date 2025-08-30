user icon
Fernando Alonso kritisch: "Aston Martin-upgrades leverden niets op"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 09:26
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

De prestaties van Fernando Alonso worden beter en beter. Aston Martin draait veel beter dan begin van het seizoen, maar Fernando Alonso is niet helemaal tevreden met de auto. De Spanjaard verwachtte meer. 

Aston Martin lijkt komend seizoen een van de betere teams te worden. Adrian Newey werkt aan de auto en heel het team is positief over 2026. Het team heeft dit seizoen een beetje laten varen, maar Alonso had meer verwacht van de huidige Aston Martin-auto. 

Fouten

"Je leert van fouten en van dingen die niet werkten", vertelt Alonso aan Motorsport.com. "Maar ik denk niet dat het een goede zaak was om upgrades te brengen die niet opleverden wat we verwachtten. Er zijn dus fouten gemaakt in het proces van iets ontwerpen, produceren en geloven dat het de auto sneller zou maken. En als die onderdelen de auto niet sneller maken, moet je een aantal stappen terugdraaien en uitzoeken waar de fout is gemaakt. En zoals ik al zei: zelfs als we ervan leren, had het eigenlijk nooit mogen gebeuren. Dit is de Formule 1, geen academie om dingen te testen. Hier moet je presteren."

"Elke upgrade die we hebben meegenomen, heeft niet het voordeel opgeleverd waarop we hadden gehoopt in het afgelopen jaar." Momenteel staan beide Aston Martin-coureurs op 26 punten. Daarmee staan ze op een gedeelde elfde positie. 

Veel updates

Teambaas Andy Cowell vertelt over Aston Martin: "We weten dat we vorig jaar het kampioenschap hebben gewonnen in het aantal upgrades", zei hij. "Dat betekent dat er enorm veel inspanning geleverd is door iedereen: van aerodynamici en autodesigners, composietontwerpers, toeleveringsketen, interne productie en de teams die al het materiaal klaarmaken voor transport naar het circuit, tot aan de monteurs op het circuit die de nieuwe onderdelen monteren – een enorme hoeveelheid activiteit. En als je dan niet wordt beloond met een verbetering in rondetijd, is dat geen fijne positie om in te zitten. Het is niet goed voor het vertrouwen binnen de organisatie of voor de moraal."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

