Fernando Alonso kritisch: "Aston Martin-upgrades leverden niets op"

De prestaties van Fernando Alonso worden beter en beter. Aston Martin draait veel beter dan begin van het seizoen, maar Fernando Alonso is niet helemaal tevreden met de auto. De Spanjaard verwachtte meer.

Aston Martin lijkt komend seizoen een van de betere teams te worden. Adrian Newey werkt aan de auto en heel het team is positief over 2026. Het team heeft dit seizoen een beetje laten varen, maar Alonso had meer verwacht van de huidige Aston Martin-auto.

Fouten

"Je leert van fouten en van dingen die niet werkten", vertelt Alonso aan Motorsport.com. "Maar ik denk niet dat het een goede zaak was om upgrades te brengen die niet opleverden wat we verwachtten. Er zijn dus fouten gemaakt in het proces van iets ontwerpen, produceren en geloven dat het de auto sneller zou maken. En als die onderdelen de auto niet sneller maken, moet je een aantal stappen terugdraaien en uitzoeken waar de fout is gemaakt. En zoals ik al zei: zelfs als we ervan leren, had het eigenlijk nooit mogen gebeuren. Dit is de Formule 1, geen academie om dingen te testen. Hier moet je presteren."

"Elke upgrade die we hebben meegenomen, heeft niet het voordeel opgeleverd waarop we hadden gehoopt in het afgelopen jaar." Momenteel staan beide Aston Martin-coureurs op 26 punten. Daarmee staan ze op een gedeelde elfde positie.

Veel updates

Teambaas Andy Cowell vertelt over Aston Martin: "We weten dat we vorig jaar het kampioenschap hebben gewonnen in het aantal upgrades", zei hij. "Dat betekent dat er enorm veel inspanning geleverd is door iedereen: van aerodynamici en autodesigners, composietontwerpers, toeleveringsketen, interne productie en de teams die al het materiaal klaarmaken voor transport naar het circuit, tot aan de monteurs op het circuit die de nieuwe onderdelen monteren – een enorme hoeveelheid activiteit. En als je dan niet wordt beloond met een verbetering in rondetijd, is dat geen fijne positie om in te zitten. Het is niet goed voor het vertrouwen binnen de organisatie of voor de moraal."