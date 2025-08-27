Steun voor teruggekeerde Perez: "Altijd dicht bij Verstappen gezeten"

Sergio Perez keert terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een jaar zonder stoeltje gezeten, maar keert in 2026 terug bij Cadillac. Ralf Schumacher verdedigt de Mexicaan en zegt waarom hij zo goed is.

De oud-Red Bull-coureur wordt geloofd door Schumacher. De Duitser zegt dat de Mexicaan altijd dichtbij Verstappen heeft gezeten. In de laatste kwalificatie die de twee tegen elkaar gereden hadden, scheelde het iets meer dan drie tienden.

Goede coureur

Schumacher vertelde in zijn podcast Backstage Boxengasse van Sky Sports DE over de Mexicaan: "Perez was geen wereldkampioen, maar hij zat altijd dicht bij Verstappen. Hij was een coureur die op het podium stond. Hij hielp Max aan het wereldkampioenschap toen hij Lewis Hamilton achter zich hield," begon hij.

De Duitser vervolgde: "Zelfs toen Verstappen er niet was, zat hij er dichtbij. En vorig jaar was het echt heel slecht. En daarvoor, moet je zeggen, werd het gat naar het einde toe veel, veel groter. Nu kun je zeggen: ja, de anderen deden het niet veel beter. Maar ik zeg dat het interessant zal zijn om te zien op welk niveau hij zit."

Dichtbij Verstappen?

Sergio Perez stond vaker achter Verstappen dan voor de viervoudig wereldkampioen. Perez scheelde in zijn eerste kwalificatie als Red Bull-coureur maar liefst 1,6 seconde met Verstappen. In de tweede race van seizoen 2021 stond hij boven de Nederlander. Pérez was overduidelijk minder dan Max Verstappen, maar hij deed het niet waanzinnig slecht bij Red Bull.

In 2024 stond de Mexicaan tot en met de Grand Prix van Miami tweede in het wereldkampioenschap. De Mexicaan had in de eerste zes races van het seizoen 2024 103 punten behaald. Aan het einde van het seizoen had de Mexicaan maar 152 punten. Hij heeft dus weinig gepresteerd in de laatste achttien races van het seizoen. Veel fans hebben de Mexicaan daarom afgekeurd, maar Cadillac en Ralf Schumacher hebben vertrouwen in Perez.