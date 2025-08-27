user icon
Steun voor teruggekeerde Perez: "Altijd dicht bij Verstappen gezeten"

Steun voor teruggekeerde Perez: "Altijd dicht bij Verstappen gezeten"
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 15:24
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Sergio Perez keert terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een jaar zonder stoeltje gezeten, maar keert in 2026 terug bij Cadillac. Ralf Schumacher verdedigt de Mexicaan en zegt waarom hij zo goed is. 

De oud-Red Bull-coureur wordt geloofd door Schumacher. De Duitser zegt dat de Mexicaan altijd dichtbij Verstappen heeft gezeten. In de laatste kwalificatie die de twee tegen elkaar gereden hadden, scheelde het iets meer dan drie tienden. 

Goede coureur

Schumacher vertelde in zijn podcast Backstage Boxengasse van Sky Sports DE over de Mexicaan: "Perez was geen wereldkampioen, maar hij zat altijd dicht bij Verstappen. Hij was een coureur die op het podium stond. Hij hielp Max aan het wereldkampioenschap toen hij Lewis Hamilton achter zich hield," begon hij.

De Duitser vervolgde: "Zelfs toen Verstappen er niet was, zat hij er dichtbij. En vorig jaar was het echt heel slecht. En daarvoor, moet je zeggen, werd het gat naar het einde toe veel, veel groter. Nu kun je zeggen: ja, de anderen deden het niet veel beter. Maar ik zeg dat het interessant zal zijn om te zien op welk niveau hij zit."

Dichtbij Verstappen?

Sergio Perez stond vaker achter Verstappen dan voor de viervoudig wereldkampioen. Perez scheelde in zijn eerste kwalificatie als Red Bull-coureur maar liefst 1,6 seconde met Verstappen. In de tweede race van seizoen 2021 stond hij boven de Nederlander. Pérez was overduidelijk minder dan Max Verstappen, maar hij deed het niet waanzinnig slecht bij Red Bull. 

In 2024 stond de Mexicaan tot en met de Grand Prix van Miami tweede in het wereldkampioenschap. De Mexicaan had in de eerste zes races van het seizoen 2024 103 punten behaald. Aan het einde van het seizoen had de Mexicaan maar 152 punten. Hij heeft dus weinig gepresteerd in de laatste achttien races van het seizoen. Veel fans hebben de Mexicaan daarom afgekeurd, maar Cadillac en Ralf Schumacher hebben vertrouwen in Perez.

Beri

Posts: 6.644

Was al benieuwd naar Ralfies mening!

  • 2
  • 27 aug 2025 - 15:24
  • Nicky666

    Posts: 114

    Prima om vertrouwen in Perez te hebben, maar roepen dat ie "altijd dicht bij Verstappen heeft gezeten", daar moet je wel Ralf voor heten.

    • + 2
    • 27 aug 2025 - 15:43
    • schwantz34

      Posts: 40.729

      Der Ralf hat ein dicke panzerplatte fúr sein kopf!

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 16:00
    • Franz Hermann

      Posts: 7

      Maar Checo zat toch ook gewoon in de pitbox naast die van Verstappen?

      • + 2
      • 27 aug 2025 - 16:51
  • DenniSNL1980

    Posts: 296

    "Zelfs toen Verstappen er niet was, zat hij er dichtbij."
    Want toen waren ze er allebei niet ofzo?

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 16:44
  • snailer

    Posts: 29.363

    Zonder te lezen.. . Is taht you Plamer?

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 17:26
  • Larry Perkins

    Posts: 59.419

    Maar liefst acht keer staat in het korte bericht dat Perez een Mexicaan is, dus voorlopig zal de Zuid-Amerikaan nog geen Green Card krijgen van Donald J. Trump...

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 17:56
  • Beemerdude

    Posts: 8.320

    Geen idee wat der Ralf gesnoven heeft, maar dat spul wil ik ook wel hoor! Dan kun je jezelf toch niet meer serieus nemen?

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 19:21

Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×