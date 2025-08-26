Rusland slaat dreigende taal uit en sleept de Formule 1 voor de rechter

De organisatie van de Grand Prix van Rusland heeft de Formule 1 voor de rechter gesleept. De race op het circuit van Sotsji werd in 2022 van de kalender gehaald, en de promotor eist nu zo'n vijftig miljoen pond van de Formule 1-organisatie.

Tussen 2014 en 2021 stond de Grand Prix van Rusland op het circuit van Sotsji op de kalender. De race op het Olympisch Park was geen pareltje, en toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel kwam de FOM direct in actie. Ze schrapten Rusland van de kalender, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet weten dat er niet meer zal worden geracet in het land.

In Rusland reageerden ze woedend, en ze wezen naar het contract. Het was de bedoeling dat er vanaf 2023 zou worden geracet op Igora Drive nabij de stad St. Petersburg. Dat kwam er niet van, en na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden alle contacten met de Russische promotor verbroken.

Russische promotor wil geld zien

De door het Kremlin gesteunde promotor ANO Rosgonski eist nu hun geld terug. De door Alexey Titov geleide promotor is naar het Britse High Court gestapt. Ze eisen zo'n vijftig miljoen pond van de Formule 1-organisatie, zo meldt The Telegraph. Volgens de Britse krant wil Titov het volledige bedrag terugzien en stelt hij dat de Formule 1 politiek gebruikt om de contractbreuk te camoufleren.

Dreigende taal

Bij de Russische staatsmedia liet Titov er geen twijfel over bestaan: "De schuld bestaat, dat is bevestigd. Ons standpunt hierover blijft ook ongewijzigd. We verwachten een terugbetaling, ongeacht de huidige positie van de Formule 1. De woorden van Domenicali hebben een politieke connotatie die niets te maken hebben met de ware geest van de sport."

Het is de tweede keer dat de Formule 1 de gevolgen merkt van deze kwestie. Vorig jaar werd er in Zandvoort beslag gelegd op de spullen van Haas na een geschil met de voormalige sponsor Uralkali.