user icon
icon

F1 opent de aanval en sleept winkeliers in Las Vegas voor de rechter

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1 opent de aanval en sleept winkeliers in Las Vegas voor de rechter
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 16:45
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender, maar nog niet alles liep op rolletjes bij de eerste twee edities. Zo was er veel onmin met de lokale winkeliers, en de Formule 1 sleept een aantal winkels nu zelfs voor de rechter. Het gaat om een zaak omtrent merchandising. 

De Grand Prix in Las Vegas is één van de grootste projecten uit de geschiedenis van de sport. Sinds 2023 wordt het centrum van de gokstad in de staat Nevada omgetoverd tot een circuit. De casino's en de wereldberoemde Strip vormen het decor van het circuit, waar Max Verstappen vorig jaar zijn vierde wereldtitel veiligstelde.

Veel problemen

Het lijkt een mooi project te zijn, maar toch ging er in de afgelopen twee jaar veel mis. In 2023 werd de vrijdag verpest door losliggende putdeksels, en ook met de lokale winkeliers botert het niet. Grote doeken zorgen ervoor dat het uitzicht vanaf bijvoorbeeld terrassen is verpest, terwijl er volgens Fox5 nu ook een zaak loopt over het illegaal gebruiken van de handelsmerken van de sport.

Stap naar de rechter

Volgens Fox5 heeft de organisatie van de Formule 1 een rechtszaak aangespannen tegen de winkels Crazy Ely en Bonanza Gift Shop. Uit de aanklacht blijkt dat er alleen al bij Crazy Ely op 17 november 2023 69 namaakartikelen werden ingenomen. Uit de administratie van de winkels zou tevens blijken dat er duizenden nepartikelen zouden zijn ingekocht.

Harde eisen

De Formule 1 stelt dat de winkels gebruikmaakten van items die sterk op de officiële branding van de Formule 1 lijken, en dat dit werd gedaan om verwarring, misleiding en vergissingen bij de kopers te creëren.

De organisatie van de Formule 1 wil volgens de aanklacht een officiële verklaring van inbreuk en oneerlijke concurrentie zien. Verder willen ze dat er een gerechtelijk bevel komt om het gebruik van de merknamen te verbieden en om de nepproducten te vernietigen of over te dragen. De eis omvat daarnaast ook een schadevergoeding die kan oplopen tot één miljoen dollar.

ScuderiaSjonno

Posts: 2.034

Zelf ook meegemaakt, in Spanje, 2007. Eén verkoper was wakker toen hij mijn Ferrari pet zag tijdens het Grand Prix weekend. Dus die heeft me even heel slim aan het lijntje gehouden, wait sir, terwijl collega's ter plekke aankwamen met F1 gerelateerde producten. Soms origineel, soms duidelijk ... [Lees verder]

  • 2
  • 24 aug 2025 - 17:10
F1 Nieuws GP Las Vegas 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.034

    Zelf ook meegemaakt, in Spanje, 2007. Eén verkoper was wakker toen hij mijn Ferrari pet zag tijdens het Grand Prix weekend. Dus die heeft me even heel slim aan het lijntje gehouden, wait sir, terwijl collega's ter plekke aankwamen met F1 gerelateerde producten. Soms origineel, soms duidelijk nep. RT van Race Team onder een verder zeer mooi Ferrari logo, ipv SF.
    Mooi spul voor leuke prijzen dus dat heb ik beloond door eea te kopen. Ik ben toch al een sufferd als het gaat om souvenirs maar deze enthousiaste medewerkers wilde ik ook wel graag wat steunen. Zo krijg je een gunfactor als winkel.

    De volgende dag weer terug gegaan en nog meer gekocht. Zij blij, ik blij.

    • + 2
    • 24 aug 2025 - 17:10
    • snailer

      Posts: 29.303

      Best goed van je. Ferrari rood is namelijk geen modekleur. Kiezelgrijs is de hype.

      Maar met Ferrari er op wordt het geaccepteerd. Vind de kleiur beter te verteren dan al die varianten op kiezel grijs en dan de Red Bull kleuren. Je begrijpt denk ik dat ook ik niet bepaald met de mode mee doe.

      Wil even melden dat ik geen voorkeur heb voor enig team. Maar om wille van Vasseur staat nu even Ferrari boven aan dat lijstje voor me. Vind hem een aardige man met humor. Vrij zeldzaam bij teambazen.

      Stiekem hoop ik dat Leclerc volgend jaar on top komt. Niet om Ferrari. Om Leclerc.

      Forza Leclerc!

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 17:35
    • "Je begrijpt denk ik dat ook ik niet bepaald met de mode mee doe."


      • Klopt @Snailer, jij vertoont je hier al jarenlang uitsluitend in het oranje, dat is zóóó jaren zeventig...

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:10
  • snailer

    Posts: 29.303

    Ik ben geen Nederlander en ook geen Brit. Dus nee. Nooit oranje gedragen of nep oranje van McLaren. Ga ik nooit doen.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 20:11
  • Larry Perkins

    Posts: 59.360

    Bedoel je avatar...

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 21:18
  • Pietje Bell

    Posts: 30.569

    @Larry, wat heb je er hier weer een zootje van gemaakt door de [/i] te vergeten achter jouw bericht. 't Is niet te lezen op een laptop, hahaha.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 21:59
  • Larry Perkins

    Posts: 59.360

    Nee er mist na de eerste i een ]

    Was vergeten hoe dat 'zooitje maken' ook alweer moest.
    Nou kan ik het weer vaker doen als een draadje me niet bevalt... ;)

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 22:52
  • Larry Perkins

    Posts: 59.360

    🤣

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 22:53
  • Pietje Bell

    Posts: 30.569

    Klopt dat er na de eerste i een ] mist, maar je ziet dat [/i] ook ontbreekt achter jouw gequote zin. Dat had er anders nl wel achter gestaan als het niet schuin gedrukt was. Het is niet schuingedrukt en het ontbreekt aan het eind. Probeer het maar eens als een draadje je niet aanstaat, haha.
    [i Met deze zin gebeurt nl niets, wordt niet schuin weergegeven,
    maar de tekens wel.[/i]

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 23:43
  • Larry Perkins

    Posts: 59.360

    Oké.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 23:46
  • schwantz34

    Posts: 40.706

    Ik snap die winkeliers in Las Vegas wel, af en toe mot je gewoon een gokje wagen nietwaar?

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 18:00
  • schwantz34

    Posts: 40.706

    Er ging in Vegas iets niet helemaal goed, maar hiero ook niet.

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 18:22
  • elflitso

    Posts: 1.429

    Welcome to America. Op bike week Daytona worden hele panden in mainstreet verhuurd die week om een pop-up winkels te kunnen openen en nep artikelen te verkopen. Dat gebeurd ook bij vele F1 circuits. Niks nieuws dus

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 20:15

    • HU Grand Prix van Hongarije

    Lokale tijd 

    Foto gallerij

    Bekijk meer foto's

    HUGrand Prix van Hongarije

    Lokale tijd 

    Foto gallerij

    Bekijk meer foto's
    Meer nieuws

    WK standen 2025

    Pos
    Team
    Punten
    1
    McLaren
    560
    2
    Ferrari
    260
    3
    Mercedes
    236
    4
    Red Bull Racing
    196
    5
    Williams
    70
    6
    Aston Martin
    52
    7
    Sauber
    51
    8
    Racing Bulls
    45
    9
    Haas F1
    35
    10
    Alpine F1
    20
    Bekijk volledige WK-stand

    Test kalender

    Bahrain International Circuit - Wintertest

    Bekijk het volledige testschema

    Gerelateerd nieuws

    Geef je mening

    Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

    Formule 1 kalender - 2025

    Datum
    Grand Prix
    Circuit
    -
    Bahrein
    14 - 16 maa
    Australië
    Albert Park
    21 - 23 maa
    China
    Shanghai International Circuit
    4 - 6 apr
    Japan
    Circuit Suzuka
    11 - 13 apr
    Bahrein
    Bahrain International Circuit
    18 - 20 apr
    Saoedi-Arabië
    Jeddah Street Circuit
    2 - 4 mei
    Verenigde Staten van Amerika
    Miami International Autodrome
    16 - 18 mei
    Italië
    Autodromo Enzo e Dino Ferrari
    23 - 25 mei
    Monaco
    Monte Carlo
    30 - 1 jun
    Spanje
    Circuit de Catalunya
    13 - 15 jun
    Canada
    Gilles Villeneuve
    27 - 29 jun
    Oostenrijk
    Red Bull Ring
    4 - 6 jul
    Groot Brittannië
    Silverstone
    25 - 27 jul
    België
    Spa-Francorchamps
    1 - 3 aug
    Hongarije
    Hungaroring
    29 - 31 aug
    Nederland
    Circuit Zandvoort
    5 - 7 sep
    Italië
    Monza
    19 - 21 sep
    Azerbeidzjan
    Baku City Circuit
    3 - 5 okt
    Singapore
    Marina Bay Street Circuit
    17 - 19 okt
    Verenigde Staten van Amerika
    Circuit of the Americas
    24 - 26 okt
    Mexico
    Autodromo Hermanos Rodriguez
    7 - 9 nov
    Brazilië
    Interlagos
    21 - 23 nov
    Verenigde Staten van Amerika
    Las Vegas Street Circuit
    28 - 30 nov
    Qatar
    Losail International Circuit
    5 - 7 dec
    Verenigde Arabische Emiraten
    Yas Marina Circuit
    Bekijk volledige kalender

    Formule 1 kalender - 2025

    Datum
    Grand Prix & Circuit
    -
    Bahrein Bahrain International Circuit
    14 - 16 maa
    Australië Albert Park
    21 - 23 maa
    China Shanghai International Circuit
    4 - 6 apr
    Japan Circuit Suzuka
    11 - 13 apr
    Bahrein Bahrain International Circuit
    18 - 20 apr
    Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
    2 - 4 mei
    Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
    16 - 18 mei
    Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
    23 - 25 mei
    Monaco Monte Carlo
    30 - 1 jun
    Spanje Circuit de Catalunya
    13 - 15 jun
    Canada Gilles Villeneuve
    27 - 29 jun
    Oostenrijk Red Bull Ring
    4 - 6 jul
    Groot Brittannië Silverstone
    25 - 27 jul
    België Spa-Francorchamps
    1 - 3 aug
    Hongarije Hungaroring
    29 - 31 aug
    Nederland Circuit Zandvoort
    5 - 7 sep
    Italië Monza
    19 - 21 sep
    Azerbeidzjan Baku City Circuit
    3 - 5 okt
    Singapore Marina Bay Street Circuit
    17 - 19 okt
    Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
    24 - 26 okt
    Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
    7 - 9 nov
    Brazilië Interlagos
    21 - 23 nov
    Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
    28 - 30 nov
    Qatar Losail International Circuit
    5 - 7 dec
    Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
    Bekijk volledige kalender
    show sidebar