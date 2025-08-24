F1 opent de aanval en sleept winkeliers in Las Vegas voor de rechter

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender, maar nog niet alles liep op rolletjes bij de eerste twee edities. Zo was er veel onmin met de lokale winkeliers, en de Formule 1 sleept een aantal winkels nu zelfs voor de rechter. Het gaat om een zaak omtrent merchandising.

De Grand Prix in Las Vegas is één van de grootste projecten uit de geschiedenis van de sport. Sinds 2023 wordt het centrum van de gokstad in de staat Nevada omgetoverd tot een circuit. De casino's en de wereldberoemde Strip vormen het decor van het circuit, waar Max Verstappen vorig jaar zijn vierde wereldtitel veiligstelde.

Veel problemen

Het lijkt een mooi project te zijn, maar toch ging er in de afgelopen twee jaar veel mis. In 2023 werd de vrijdag verpest door losliggende putdeksels, en ook met de lokale winkeliers botert het niet. Grote doeken zorgen ervoor dat het uitzicht vanaf bijvoorbeeld terrassen is verpest, terwijl er volgens Fox5 nu ook een zaak loopt over het illegaal gebruiken van de handelsmerken van de sport.

Stap naar de rechter

Volgens Fox5 heeft de organisatie van de Formule 1 een rechtszaak aangespannen tegen de winkels Crazy Ely en Bonanza Gift Shop. Uit de aanklacht blijkt dat er alleen al bij Crazy Ely op 17 november 2023 69 namaakartikelen werden ingenomen. Uit de administratie van de winkels zou tevens blijken dat er duizenden nepartikelen zouden zijn ingekocht.

Harde eisen

De Formule 1 stelt dat de winkels gebruikmaakten van items die sterk op de officiële branding van de Formule 1 lijken, en dat dit werd gedaan om verwarring, misleiding en vergissingen bij de kopers te creëren.

De organisatie van de Formule 1 wil volgens de aanklacht een officiële verklaring van inbreuk en oneerlijke concurrentie zien. Verder willen ze dat er een gerechtelijk bevel komt om het gebruik van de merknamen te verbieden en om de nepproducten te vernietigen of over te dragen. De eis omvat daarnaast ook een schadevergoeding die kan oplopen tot één miljoen dollar.