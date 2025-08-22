Comeback bekende GP mogelijk: "Maar tijd dringt"

Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste Formule 1-race in Hockenheim was. 2019 was de laatste keer dat de Formule 1 neerstreek op de Hockenheimring. Max Verstappen was de winnaar van de laatste editie.

Na 2019 is er nogmaals een Grand Prix in Duitsland gehouden. In 2020 was de Grand Prix van Eifel een feit. Toen werd er alleen niet op de Hockenheimring gereden, maar op de Nürburgring.

Nieuwe editie

Stefano Domenicali vindt het jammer dat er geen nieuwe editie meer is gehouden. De CEO van de Formule 1 stelt wel dat hij heeft geprobeerd te onderhandelen met de organisatoren van de Duitse Grand Prix. Domenicali vindt dat er een Grand Prix in Duitsland moet zijn, maar zegt wel dat er maar beperkte tijd is.

"Geld is voorlopig van ondergeschikt belang. Het gaat er in de eerste plaats om dat we weten met wie we überhaupt moeten praten. We zijn bereid om in gesprek te gaan. Duitsland is Duitsland en hoort dus bij de Formule 1", zo zegt Domenicali tegenover Sport Bild.

De tijd dringt

Domenicali vervolgt met: "Als iemand serieus geïnteresseerd is, zal hij een manier moeten vinden om contact met mij op te nemen. Maar de tijd dringt. Er is een lange wachtlijst van bedrijven en zelfs landen die met hun premiers en hun koningen absoluut een race willen."

Meerdere Grand Prix verdwijnen in Europa. Vanaf 2027 is de Grand Prix van Nederland niet meer te zien en de Grand Prix van Emilia-Romagna is nu al verleden tijd. Domenicali vindt het zonde, maar er is momenteel veel interesse van andere landen. Zo zijn Thailand, Zuid-Afrika en Rwanda erg geïnteresseerd in een eigen race. Er mogen maar 24 races op de kalender staan, dus moeten andere Grands Prix vervangen worden. Ook Duitsland maakt dus kans op een terugkeer, maar er zijn nog geen gesprekken gevoerd.