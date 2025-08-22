Emerson Fittipaldi Jr. kiest kamp: "Ik hoop dat Max zou winnen"

Emerson Fittipaldi Jr. is groot fan van Max Verstappen. De zoon van Emerson Fittipaldi rijdt momenteel in de Eurocup-3-series. In gesprek met de Braziliaanse tak van Motorsport.com vertelt hij dat hij een fan is van Max Verstappen.

Fittipaldi Jr. stelde dat hij vroeger groot fan was van Lewis Hamilton. De Brit won toen titel na titel, maar zag in Max Verstappen pas na lange tijd een grote concurrent. Verstappen won in 2021 het wereldkampioenschap.

Groot fan

De jonge Fittipaldi vertelde: "Ik vond Max al sinds het begin leuk, maar hij deed nooit mee om het kampioenschap. In 2021, toen hij een hele competitieve auto had om te winnen, was het cool om het gevecht tussen die twee te zien. En in Abu Dhabi hoopte ik dat Max zou winnen. Dat was het moment dat mijn voorkeur veranderde."

De achttien jaar oude Braziliaan zegt dat hij het wel leuk vond dat Max Verstappen domineerde na de dominantie van Mercedes. Hij is groot fan geworden van de Nederlander.

Formule 2

Vanaf volgend seizoen is Fittipaldi Jr. te zien in de Formule 2. De coureur heeft een contract getekend bij AIX Racing. "Ik kijk er erg naar uit, naar deze kans. Racen in de FIA Formule 2 zal een grote leercurve voor mij worden. Ik zal het opnemen tegen de beste coureurs van de wereld, dus het zal een eer zijn om tegen hen allemaal te racen op elk circuit. Mijn verwachting is dat ik een hoop leer, elke dag en elke week."

Fittipaldi Jr. heeft dit seizoen in de Eurocup-3 niet mega goed gepresteerd. De coureur komt uit voor MP Motorsport en wist zichzelf in de kijker te zetten. De Braziliaan haalde maar een podium dit seizoen en staat dertiende op de ranglijst. Zijn teamgenoot Mattia Colnaghi voert het klassement aan.