Vettel pleit voor V10-motor: "Het gaat meer richting entertainment"

  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 08:11
  • comments 12
  • Door: Jesse Jansen

Sebastian Vettel vindt dat de V10-motor moet terugkeren. Volgens de oud-coureur behoort de V10-motor bij de show en de beleving van de Formule 1. De Duitser zou de terugkeer van de motor wel zien zitten. 

Sebastian Vettel is alweer drie seizoenen uit de Formule 1, maar laat zo nu en dan toch van zich horen. Volgend jaar blijft de V6-motor in de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft ook eerder al aangegeven terug naar V10-motoren te willen gaan. 

Niet relevant genoeg

De V10-motoren bevatten geen relevante technologie voor de motorleveranciers. Daardoor werd er dus besloten om een streep door de plannen te zetten. Sebastian Vettel blaast de zaak toch weer nieuw leven in: "Ik heb nog mogen meemaken hoe een V10 klinkt en aanvoelt. En dat hoort gewoon bij de show en de beleving van de Formule 1", zegt Vettel tegen Auto, Motor und Sport.

"Vroeger ging je niet alleen naar het circuit om te zien wie er wint, maar ook om die hele fascinatie eromheen op te snuiven." Er is nog geen zekerheid of de nieuwe generatie op de V10 zit te wachten, maar Vettel denkt het te weten: "Ik denk het wel. Er groeit een generatie op voor wie het geluid van een V10 niet meer zo belangrijk is als voor ons, maar die zich er toch door zou kunnen laten meeslepen."

Meer entertainment 

Of de Formule 1 relevant genoeg moet zijn voor een verandering van motor? Vettel denkt het niet: "Die transfer naar de serieproductie zal verdwijnen en het zal meer richting entertainment gaan", zo zegt de viervoudig wereldkampioen.

"We moeten vasthouden aan wat we kennen, maar het moet op een milieuvriendelijkere manier gebeuren. De schoen die ik koop, moet zo geproduceerd worden dat hij het milieu niet schaadt en dat er eerlijke arbeidsomstandigheden bij komen kijken. Hetzelfde geldt voor auto's en autosportevenementen. Het zou jammer zijn als de autosport zoals wij die kennen zou verdwijnen. Maar dat deze zich ontwikkelt, is volkomen normaal."

"Het draait altijd om de vraag: wat wil je bereiken? Hoe bereik je dat? En waar komen de middelen vandaan? De huidige motor is te duur. Een overdracht naar de serieproductie was er - afgezien van de 'hybride'-sticker - niet, omdat alles te complex en te kostbaar is."

Reacties (12)

  • 919

    Posts: 3.646

    Yes please

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 08:20
  • Golf-GTI

    Posts: 1.474

    Bijzonder dat de groene milieu freak Seb dit pleit!

    Maar stiekum heeft hij vindt ik wel gelijk. Doe maar weer een nieuw motoren regelement voor vanaf 2029. Dat blijft Max "bestimmt" ook na 2028 in de F1....

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 09:22
    • red slow

      Posts: 3.187

      Synthetische benzine in combinatie met de V10 motor, het lagere gewicht van de F1 wagen hierdoor.

      Zal de weg vrijmaken voor slankere F1 wagens. Waardoor inhalen op Monaco bv weer mogelijk word.

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.112

    Terug naar die goedkope V10 blokken en elke race 'n nieuwe erin mieteren.....dan komen er vanzelf nieuwe fans en verdringen die elektrische figuren.......ook goed voor de verkoop van gehoorbeschermings middelen.

    • + 3
    • 20 aug 2025 - 09:58
    • Beemerdude

      Posts: 8.314

      @Ouw; gehoorbescherming? Tssss. Da's voor pussy's en kinderen onder de 12 man. Maar ik zie zelfs tegenwoordig sissy's met gehoorbescherming aan de baan. Nou, ze maken natuurlijk totaal geen muziek meer nu. 'Vroegah' in de nineties zaten we op Spa en vlak voordat de opwarmronde begon wensten we elkaar een mooie race. Als je bier wilde stak je een hand op, of je tikte degene naast je aan en die weer degene naast je en de koelbox verantwoordelijke keek dan naar links of rechts hoeveel handen er werden opgestoken en dan werd er bier doorgegeven. Nu zitten ze voor je nog te Facetimen. Begint echt een sissy evenement te worden.

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.112

      Die gehoorbescherming is voor mij te laat in ieder geval.
      Bij mij is het gehoor al naar de kloten....door m'n werk, concerten, en de koptelefoon op m'n oortjes te hard....
      De woorden die ik nu veel uitspreek is wat?, welk? en wat zeg je?

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 11:55
  • StevenQ

    Posts: 9.668

    Uiteindelijk willen de fabrikanten dat niet en die beslissen uiteindelijk over de motoren

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 10:32
  • snailer

    Posts: 29.238

    Vettel for FIA president.

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 10:54
  • EV.851

    Posts: 1

    Er zijn inmiddels veel,groenere brandstoffen ter vervanging van de fossiele brandstoffen.
    Die werken zelfs met de aanzuiging van CO2 uitende lucht. Vraag maar eens aan Richard Hammond.
    Er hoeft geen enkele motor voor aangepast te worden. Dat is pas duurzaam. Een V10 is dus geen enkel probleem meer.
    Maar waarom mogen we dat niet weten en wordt dit buiten de media gehouden? Dit is dé oplossing om volledig schoon te rijden. Maar blijkbaar is dat niet de bedoeling?

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 10:57
    • Beemerdude

      Posts: 8.314

      @EV(huh??)851; die door Porsche ontwikkelde duurzame peut is nog behoorlijk prijzig. Maar uiteindelijk is het allemaal voor de bühne; die paar liter die de F1 auto's verstoken valt natuurlijk in het niet bij de uitstoot van de vrachtwagens en vliegtuigen die nodig zijn voor het verplaatsen van het circus en dan hebben we het nog niet over de uitstoot van de toeschouwers. Die komen tenslotte ook niet allemaal op de fiets.

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:32
    • gridiron

      Posts: 2.758

      Ze kunnen er altijd een groene kleurstof aan toevoegen 😁

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 12:23
  • gridiron

    Posts: 2.758

    "De V10-motoren bevatten geen relevante technologie voor de motorleveranciers."
    Die hoop metaal waar ze dat hybride-geval aanschroeven maakt toch geen verschil (V6 of V10), het enigste nadeel is dat de auto nog wat groter en zwaarder kan worden maar dat is dan een mooie uitdaging voor de ontwerpers en aero mensen.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 12:22

