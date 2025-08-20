Vettel pleit voor V10-motor: "Het gaat meer richting entertainment"

Sebastian Vettel vindt dat de V10-motor moet terugkeren. Volgens de oud-coureur behoort de V10-motor bij de show en de beleving van de Formule 1. De Duitser zou de terugkeer van de motor wel zien zitten.

Sebastian Vettel is alweer drie seizoenen uit de Formule 1, maar laat zo nu en dan toch van zich horen. Volgend jaar blijft de V6-motor in de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft ook eerder al aangegeven terug naar V10-motoren te willen gaan.

Niet relevant genoeg

De V10-motoren bevatten geen relevante technologie voor de motorleveranciers. Daardoor werd er dus besloten om een streep door de plannen te zetten. Sebastian Vettel blaast de zaak toch weer nieuw leven in: "Ik heb nog mogen meemaken hoe een V10 klinkt en aanvoelt. En dat hoort gewoon bij de show en de beleving van de Formule 1", zegt Vettel tegen Auto, Motor und Sport.

"Vroeger ging je niet alleen naar het circuit om te zien wie er wint, maar ook om die hele fascinatie eromheen op te snuiven." Er is nog geen zekerheid of de nieuwe generatie op de V10 zit te wachten, maar Vettel denkt het te weten: "Ik denk het wel. Er groeit een generatie op voor wie het geluid van een V10 niet meer zo belangrijk is als voor ons, maar die zich er toch door zou kunnen laten meeslepen."

Meer entertainment

Of de Formule 1 relevant genoeg moet zijn voor een verandering van motor? Vettel denkt het niet: "Die transfer naar de serieproductie zal verdwijnen en het zal meer richting entertainment gaan", zo zegt de viervoudig wereldkampioen.

"We moeten vasthouden aan wat we kennen, maar het moet op een milieuvriendelijkere manier gebeuren. De schoen die ik koop, moet zo geproduceerd worden dat hij het milieu niet schaadt en dat er eerlijke arbeidsomstandigheden bij komen kijken. Hetzelfde geldt voor auto's en autosportevenementen. Het zou jammer zijn als de autosport zoals wij die kennen zou verdwijnen. Maar dat deze zich ontwikkelt, is volkomen normaal."

"Het draait altijd om de vraag: wat wil je bereiken? Hoe bereik je dat? En waar komen de middelen vandaan? De huidige motor is te duur. Een overdracht naar de serieproductie was er - afgezien van de 'hybride'-sticker - niet, omdat alles te complex en te kostbaar is."