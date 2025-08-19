Voormalig-coureur deelt bijzondere anekdote over Verstappen: "Hij was veel sneller"

David Coulthard reed tussen 2005 en 2008 voor Red Bull Racing. In die tijd wist hij geen overwinningen te pakken. De Brit vertelde een anekdote waar Max Verstappen de hoofdrol in speelt. De viervoudig wereldkampioen veegde namelijk de vloer aan met Coulthard.

Coulthard was in gesprek met het YouTube-kanaal van Indo Sport. Hij loofde de Nederlander enorm om zijn kunsten in de Red Bull. Coulthard betrekt de Nederlander groots bij zijn anekdote.

Vijf seconden

"Denk je dat een gemiddeld persoon het geen 10 ronden lang kan volhouden in een F1-auto?" De analist was stellig in zijn antwoord: "En daarin ben ik nog ontzettend mild! En trouwens, wanneer ik het over de gemiddelde persoon heb, mag je mij daar tegenwoordig ook toe rekenen."

"Ik denk dat het twee jaar geleden was dat ik voor een klein item in San Marino was met de RB7. Dat was de auto waarmee Sebastian Vettel een wereldtitel won; die heeft ook nog eens een V8-motor. Ik reed een getimede ronde op het circuit waar ik in '98 de wedstrijd won. Na mij stapte Max Verstappen in de auto. Ook hij reed een getimede ronde en ik was vijf seconden langzamer!"

Blij met mijn prestatie

"Ik was eigenlijk redelijk blij met die prestatie. Ik had namelijk al meer dan een decennium geen F1-auto’s meer bestuurd. Af en toe heb ik nog wat demonstraties gedaan waar ik donuts draaide, maar voluit rijden op een circuit was al heel lang geleden. Dat laat zien hoe het is om op de top van je kunnen te presteren", aldus de dertienvoudig Grand Prix-winnaar.

"Ik heb meer dan twee inch aan nekomvang verloren. En daarbij zit het vet dat ik inmiddels als 54-jarige heb inbegrepen. Dat is dus puur spier. Kijk maar naar de coureurs, hun nekken komen vanaf hun kaaklijn. Ik had dat ook en zoals je weet heb ik een hele brede kaaklijn", grapte hij. "Je moet dat hebben, omdat je de G-krachten en het gewicht op je hoofd moet opvangen. Het is een extreme omgeving. Het is fantastisch oncomfortabel. Het is verslavend oncomfortabel wanneer je een race probeert te winnen."