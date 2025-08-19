user icon
Deze zeer verrassende artiest verzorgt het Wilhelmus tijdens de Dutch GP

Deze zeer verrassende artiest verzorgt het Wilhelmus tijdens de Dutch GP
  Gepubliceerd op 19 aug 2025 12:09
  Door: Jesse Jansen

Iedere race zingt een kwartier van tevoren een artiest het volkslied. Ook tijdens de Grand Prix van Nederland is dit het geval. Meerdere artiesten hebben dit al voor Nederland gedaan, maar dit jaar is het de beurt aan een wel heel bijzondere artiest. 

We hebben eerder al Davina Michelle gezien, maar de editie van 2025 wordt verzorgd door operazanger Henk Poort. Hij zingt dus een kwartier voor de start van de Nederlandse Grand Prix het Wilhelmus.

Pre-raceshow

Circuit Zandvoort heeft officieel bekendgemaakt welke artiesten gaan shinen tijdens de Grand Prix van Nederland. Er stond alleen een opvallende naam tussen: Henk Poort. De zanger begon zijn carrière in de opera, maar heeft ook al carrière gemaakt op de televisie en in het theater. 

Niet alleen Henk Poort is te zien en te horen tijdens de Grand Prix van Nederland, maar ook Gerard Joling, Outsiders en Yves Berendse. Deze artiesten nemen allen deel aan de pre-raceshow. Berendse leidt de iconische vlaggenactie en Gerard Joling en Outsiders geven een optreden. Ook komt er voor de race een spandoek van 100 meter breed en 27 meter hoog. Op de vlag komt 'Sea of Holland' te staan. Hiermee wil de organisatie van de Grand Prix de fans bedanken. 

Erg blij

Henk Poort is erg blij dat hij het volkslied mag verzorgen: "Het Wilhelmus zingen op de grid van de Dutch Grand Prix is een eerbetoon aan ons land, onze cultuur en de bijzondere band die Nederland met de Formule 1 heeft. Ik kan me niets mooiers voorstellen om als artiest onderdeel van te zijn", zo meldt Racingnieuws365. Henk Poort wordt tijdens zijn optreden ondersteund door een orkest van maar liefst twintig violisten. 

Henk Poort begon zijn carrière in 1994. De zanger was toen 38 jaar oud. Later heeft hij ook in musicals zoals Les Misérables en The Phantom of the Opera gespeeld. Poort is momenteel 69 jaar oud. 

Billgates307

Posts: 9.459

De kop had moeten zijn:

Schokkend; Gepensioneerde gedwongen tot eerbetoon tijdens Dutch GP.

  • 2
  • 19 aug 2025 - 12:24
