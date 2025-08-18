user icon
Montoya stellig over titelstrijd: "Iedere dive bomb telt"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 12:46
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

De titelstrijd lijkt tussen de McLaren-coureurs te gaan. Max Verstappen heeft een té grote afstand en weet zowel Oscar Piastri als Lando Norris niet meer bij te houden. De spanning binnen het team van McLaren kan daardoor best gaan stijgen. Oud-coureur Juan Pablo Montoya weet daar wel een oplossing voor.

We zijn nu veertien races in het wereldkampioenschap. Beide McLaren-coureurs staan bovenaan en schelen maar negen punten van elkaar. Een fout kan zomaar eens bepalend zijn. Het wordt daardoor extra spannend voor de fans, maar al helemaal voor het team van McLaren. 

Wie wint het kampioenschap?

Welke McLaren-coureur wint het kampioenschap? Dat is de grote vraag die menig fan en kenner zich afvraagt. Lando Norris heeft al ervaring met het vechten voor het kampioenschap, maar Oscar Piastri is al het hele seizoen de klassementsleider. Het gaat dus spannend worden, maar Montoya weet hoe McLaren dat kan voorkomen. 

In gesprek met CoinPoker zegt de oud-coureur: "Ik denk dat de regels duidelijk moeten zijn. De enige manier om Armageddon te voorkomen, is door als team te benadrukken dat ze de ander de voorkeur geven voor de overwinning wanneer je je teamgenoot bewust raakt."

Geen verandering

Toch denkt Montoya dat er niets gaat gebeuren met het rijdersduo: "Nee, ze hebben beiden een contract. Ongeacht wie er wint, zal er een gênante situatie ontstaan. Maar daar komen ze wel overheen. Was Ayrton Senna altijd politiek correct? Of handelde hij altijd correct, in de manier waarop hij races en titels won? Nee. Was Alain Prost dat? Nee. Lewis Hamilton ook niet, en Michael Schumacher en Max Verstappen idem dito." 

"Ik vind het wel interessant dat je Zak Brown hoort zeggen dat dit Lando's tijdperk is. Dat is vooral interessant, omdat je hem datzelfde niet hoort zeggen over Oscar. Hij benadrukt dit altijd over Lando." 

Geen vriendjespolitiek

"Als je op achterstand staat, is het sowieso makkelijker om terug te komen en te doen wat hij de afgelopen vier races heeft gedaan. Je ziet dan dat hij enthousiast wordt, terwijl Oscars koele karakter juist iets minder lijkt te worden. Maar het betekent wel dat Oscar alles op alles zal zetten. Lando kan niet relaxen en Oscar moet verbeteren."

"Het zal dus tot een punt komen waarop ze elkaar tegen gaan komen, of dat nu de intentie is of niet. Ieder punt zal ertoe gaan doen. Iedere inhaalactie die je niet laat slagen, iedere dive bomb die je overslaat, zijn punten die je weggeeft." 

NicoS

Posts: 19.207

Laten we hopen dat er nog wat vuurwerk ontstaat tussen die twee, tot nu toe is het allemaal erg braafjes.
Geen van beide is in staat geweest om op de baan een echt duel te creëren, misschien is Canada nog wel het meest kritiek geweest.
Als één van de twee voorop ligt, is de ander niet bij mach... [Lees verder]

  • 2
  • 18 aug 2025 - 13:04
F1 Nieuws Lando Norris Juan Pablo Montoya Zak Brown Oscar Piastri McLaren

Reacties (7)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.207

    Laten we hopen dat er nog wat vuurwerk ontstaat tussen die twee, tot nu toe is het allemaal erg braafjes.
    Geen van beide is in staat geweest om op de baan een echt duel te creëren, misschien is Canada nog wel het meest kritiek geweest.
    Als één van de twee voorop ligt, is de ander niet bij machte om hem in te halen. Alleen via strategie is dat nog gelukt. Als één van beide een slecht weekend heeft, is het waarschijnlijk beslist.
    De spanning spat er nog niet van af zoals met Hamilton en Rosberg, of Vettel en Webber, en helemaal niet zoals Prost en Senna.
    Hopelijk ontstaat er toch nog iets van dergelijke strijd, maar vrees dat het er niet in zit….

    • + 2
    • 18 aug 2025 - 13:04
    • schwantz34

      Posts: 40.661

      Ik verwacht dat de echte strijd nog moet beginnen, en dat we naarmate het seizoen vordert en de druk en spanning gaan toenemen we nog wel wat dive bommetjes en blindgangertjes te zien gaan krijgen.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 13:31
    • NicoS

      Posts: 19.207

      Laten we het hopen…

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 13:52
    • Mr Marly

      Posts: 7.769

      Nou vond Oostenrijk bij vlagen wel spannend voor de winst. Maar nog geen echt vuurwerk inderdaad.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 14:12
    • Paulie

      Posts: 4.361

      Dit is inderdaad een suffe titelstrijd, crash er samen een paar keer af, moddergooien in de media

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 14:56
    • Rimmer

      Posts: 12.718

      Het is zomerstop.
      Er is nog een giga lange doodsaaie tweede seizoenshelft te gaan. Nu al meedogenloos je teammaat opnaaien is veel en veel te vroeg. Je creeert onrust, boosheid en misschien zelfs weerstand binnen het team.
      Beide moeten gewoon vrolijk en blij doorgaan met 1e en 2e worden en als er nog een race of 5 te gaan is kan je vuil spel gaan spelen en ander naaien. Je wil tenslotte F1 wereldkampioen worden en die kans komt misschien niet weer.
      Er gaat dus echt nog wel wat gebeuren, zeker vanuit Piastri. Dat is een echte killer en winnaar maar hij weet ook dat Lando het lievelingetje is van Zal dus hij houdt zich heel slim koest. Nu de aanval openen zou fataal zijn en dat heeft Oscar heel goed door. Slimme jongen.
      Verwacht een paar saaie weken met af en toe leuke races maar veracht het vuurwerk pas vanaf eind oktober.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 15:21
  • Totalia

    Posts: 1.711

    Ik zie Max, Norris nog wel een handje helpen richting rijders kampioenschap

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 15:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
