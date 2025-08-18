Montoya stellig over titelstrijd: "Iedere dive bomb telt"

De titelstrijd lijkt tussen de McLaren-coureurs te gaan. Max Verstappen heeft een té grote afstand en weet zowel Oscar Piastri als Lando Norris niet meer bij te houden. De spanning binnen het team van McLaren kan daardoor best gaan stijgen. Oud-coureur Juan Pablo Montoya weet daar wel een oplossing voor.

We zijn nu veertien races in het wereldkampioenschap. Beide McLaren-coureurs staan bovenaan en schelen maar negen punten van elkaar. Een fout kan zomaar eens bepalend zijn. Het wordt daardoor extra spannend voor de fans, maar al helemaal voor het team van McLaren.

Wie wint het kampioenschap?

Welke McLaren-coureur wint het kampioenschap? Dat is de grote vraag die menig fan en kenner zich afvraagt. Lando Norris heeft al ervaring met het vechten voor het kampioenschap, maar Oscar Piastri is al het hele seizoen de klassementsleider. Het gaat dus spannend worden, maar Montoya weet hoe McLaren dat kan voorkomen.

In gesprek met CoinPoker zegt de oud-coureur: "Ik denk dat de regels duidelijk moeten zijn. De enige manier om Armageddon te voorkomen, is door als team te benadrukken dat ze de ander de voorkeur geven voor de overwinning wanneer je je teamgenoot bewust raakt."

Geen verandering

Toch denkt Montoya dat er niets gaat gebeuren met het rijdersduo: "Nee, ze hebben beiden een contract. Ongeacht wie er wint, zal er een gênante situatie ontstaan. Maar daar komen ze wel overheen. Was Ayrton Senna altijd politiek correct? Of handelde hij altijd correct, in de manier waarop hij races en titels won? Nee. Was Alain Prost dat? Nee. Lewis Hamilton ook niet, en Michael Schumacher en Max Verstappen idem dito."

"Ik vind het wel interessant dat je Zak Brown hoort zeggen dat dit Lando's tijdperk is. Dat is vooral interessant, omdat je hem datzelfde niet hoort zeggen over Oscar. Hij benadrukt dit altijd over Lando."

Geen vriendjespolitiek

"Als je op achterstand staat, is het sowieso makkelijker om terug te komen en te doen wat hij de afgelopen vier races heeft gedaan. Je ziet dan dat hij enthousiast wordt, terwijl Oscars koele karakter juist iets minder lijkt te worden. Maar het betekent wel dat Oscar alles op alles zal zetten. Lando kan niet relaxen en Oscar moet verbeteren."

"Het zal dus tot een punt komen waarop ze elkaar tegen gaan komen, of dat nu de intentie is of niet. Ieder punt zal ertoe gaan doen. Iedere inhaalactie die je niet laat slagen, iedere dive bomb die je overslaat, zijn punten die je weggeeft."