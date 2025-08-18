user icon
Oud-wereldkampioen twijfelt aan reglementen: "We stappen nu weer af"

Oud-wereldkampioen twijfelt aan reglementen: "We stappen nu weer af"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 12:09
  • Door: Jesse Jansen

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is al een paar jaar gestopt als Formule 1-coureur. De Duitser houdt zich nog wel bezig met de duurzaamheid in de sport. In 2026 gaan de nieuwe regeltjes in en die nieuwe regeltjes zijn een grote stap in de richting die Vettel op wil. Toch twijfelt Vettel aan die claim.

De viervoudig wereldkampioen die onder andere voor Red Bull, Ferrari en Aston Martin gereden heeft, is nog niet echt te spreken over de nieuwe regels. De Duitser weet niet zeker of de opzet van het plan wel helemaal juist is. 

Reglementen

Ongeveer vijftig procent van het vermogen gaat via de batterij en de verbrandingsmotor rijdt op duurzame brandstof. Dit zou op papier Sebastian Vettel meer dan tevreden moeten stellen, maar de viervoudig wereldkampioen weet nog niet helemaal wat hij er precies van vindt. 

Vettel was in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport: "De reglementen van 2014 waren wat de opzet betreft goed, het idee erachter klopte. Maar de uitvoering was gewoon niet goed. Het heeft veel geld gekost, maar heeft de sport verder niets gebracht."

'Nieuwe regels zijn een nalatenschap'

Sebastian Vettel zegt dat de nieuwe reglementen vooral een nalatenschap zijn voor de komende reglementencyclus: "We stappen nu weer af van de innovatieve oplossingen van de voorgaande reglementen, om de boel zo goedkoper te maken. Dat moet dan nieuwe fabrikanten aantrekken. De elektrische component is over het algemeen ook prima en ook nodig wat mobiliteit betreft. Maar met wegauto's zijn we al zoveel verder, met honderd procent elektromobiliteit, vanwege die onverslaanbare efficiëntie."

Sebastian Vettel heeft in zijn Formule 1-carrière maar liefst voor vijf teams gereden. De viervoudig wereldkampioen is uitgekomen voor BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. De Duitser heeft in zijn gehele carrière 3098 punten behaald en daarmee staat hij derde in de ranglijst voor de meeste punten ooit behaald. Alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton staan boven Sebastian Vettel. 

Sebastian Vettel

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

