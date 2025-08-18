Oud-wereldkampioen twijfelt aan reglementen: "We stappen nu weer af"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is al een paar jaar gestopt als Formule 1-coureur. De Duitser houdt zich nog wel bezig met de duurzaamheid in de sport. In 2026 gaan de nieuwe regeltjes in en die nieuwe regeltjes zijn een grote stap in de richting die Vettel op wil. Toch twijfelt Vettel aan die claim.

De viervoudig wereldkampioen die onder andere voor Red Bull, Ferrari en Aston Martin gereden heeft, is nog niet echt te spreken over de nieuwe regels. De Duitser weet niet zeker of de opzet van het plan wel helemaal juist is.

Reglementen

Ongeveer vijftig procent van het vermogen gaat via de batterij en de verbrandingsmotor rijdt op duurzame brandstof. Dit zou op papier Sebastian Vettel meer dan tevreden moeten stellen, maar de viervoudig wereldkampioen weet nog niet helemaal wat hij er precies van vindt.

Vettel was in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport: "De reglementen van 2014 waren wat de opzet betreft goed, het idee erachter klopte. Maar de uitvoering was gewoon niet goed. Het heeft veel geld gekost, maar heeft de sport verder niets gebracht."

'Nieuwe regels zijn een nalatenschap'

Sebastian Vettel zegt dat de nieuwe reglementen vooral een nalatenschap zijn voor de komende reglementencyclus: "We stappen nu weer af van de innovatieve oplossingen van de voorgaande reglementen, om de boel zo goedkoper te maken. Dat moet dan nieuwe fabrikanten aantrekken. De elektrische component is over het algemeen ook prima en ook nodig wat mobiliteit betreft. Maar met wegauto's zijn we al zoveel verder, met honderd procent elektromobiliteit, vanwege die onverslaanbare efficiëntie."

Sebastian Vettel heeft in zijn Formule 1-carrière maar liefst voor vijf teams gereden. De viervoudig wereldkampioen is uitgekomen voor BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. De Duitser heeft in zijn gehele carrière 3098 punten behaald en daarmee staat hij derde in de ranglijst voor de meeste punten ooit behaald. Alleen Max Verstappen en Lewis Hamilton staan boven Sebastian Vettel.