Isack Hadjar verbaast zich niets van goede start: "Het is geen toeval"

Sommige rookies hebben moeite met aanpassen. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar lijkt dat niet te hebben. De jongeling rijdt rond alsof hij al jaren in een Formule 1-auto zit. De Frans-Algerijn is niet verrast door zijn groei.

In de eerste seizoenshelft heeft Isack Hadjar 22 punten behaald. De rookie is daarmee de tweede Red Bull-coureur in het klassement. Hij heeft twee punten meer dan teamgenoot Liam Lawson.

'Ik ben niet verrast'

Isack Hadjar was in gesprek met Motorsport.com. De rookie is niet verrast dat hij zo erg groeit: "Niet echt, want ik denk niet dat het toeval is. Als je het tot F1 schopt, dan is dat niet door geluk. Dus dan weet je ergens wel dat je er klaar voor bent", stelt Hadjar.

"Maar tegelijkertijd heb je altijd twijfels, dat is normaal. Je vraagt je altijd af of je goed genoeg bent. Dat dacht ik ook. Ik had twijfels, omdat ik niet veel kilometers had gemaakt. Het is een grote stap vanuit de F2. Maar inmiddels ben ik volledig gewend aan de snelheid, dus nee – ik ben niet verrast."

Juniorklasse

In de juniorklasse liet Isack Hadjar al uitstekende snelheid zien. De Frans-Algerijn werd al snel opgemerkt: "Ik denk dat de pure snelheid en het talent er altijd al zijn geweest", legt Hadjar uit. "Ik heb niet in de laatste drie seizoenen 'geleerd' hoe ik sneller moet rijden – dat is niet waar. Ik herinner me nog dat mijn jaar bij Hitech in F2 een absolute nachtmerrie was."

"En ik had echt een moment waarop ik dacht: ik ga F1 nooit halen. Maar gelukkig kreeg ik veel steun van Helmut. Hij bleef in me geloven en gaf me een tweede kans – en die heb ik gepakt. Ook mentaal is dat belangrijk. Je moet in die momenten niet opgeven. Je hebt sterke mensen om je heen nodig die in je geloven. En die had ik. Echt goede mensen die in me bleven geloven. En dat is hoe ik er weer bovenop ben gekomen."