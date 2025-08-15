Liam Lawson goudeerlijk over band met Red Bull

Liam Lawson werd na slechts twee races al gedegradeerd naar Racing Bulls. De coureur presteerde zijn eerste twee races niet naar behoren en moest toen al terug naar Racing Bulls. Liam Lawson heeft gesproken over zijn band met Red Bull.

Lawson heeft benadrukt dat zijn band met Red Bull Racing nog steeds goed is. Na elf races voor het zusterteam van Red Bull werd Lawson gekozen om Sergio Pérez te vervangen bij het team van Red Bull Racing.

Degradatie

Na twee races was Liam Lawson gedegradeerd en vervangen door Yuki Tsunoda. Vandaag de dag staat Liam Lawson boven Yuki Tsunoda in het wereldkampioenschap. Het blijft een keuze waar Red Bull Racing erg veel kritiek voor heeft gekregen. Meerdere mensen binnen de F1 hebben hun mening erover uitgesproken.

Liam Lawson heeft nu in vier van de laatste zeven races punten behaald. Yuki Tsunoda, nul keer. Liam Lawson was in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat we het seizoen naderden... Ik naderde het seizoen met Red Bull, en ik bereidde me uiteraard voor met Red Bull. Mijn hele begrip en leerproces van de richting die de auto opging, vond plaats in een Red Bull-auto."

'Niet veel tijd'

"En ik had natuurlijk niet veel tijd om daarna weer terug te schakelen. Dus ja, als je je voorbereidt met een team en dan weer wisselt, is dat heel anders. Maar tegelijkertijd heb ik in het verleden met deze auto gereden, een vergelijkbare auto, laten we zeggen. En weet je, als je het team kent, verliep de overgang vrij soepel", zo stelt Liam Lawson.

Op de vraag of Racing Bulls als een veilige plek dient, antwoordde Lawson: "Eerlijk gezegd is het lastig, want ik heb sowieso al zoveel tijd bij beide teams doorgebracht. Mijn relatie met de hele technische kant van beide teams is nu behoorlijk sterk, gewoon omdat ik zes of zeven jaar in het programma zit en door de rangen ben opgeklommen."

"Ik zou dus zeggen dat het wat dat betreft eerlijk gezegd niet zo heel anders is. Het is een team waar ik meer aan gewend ben om mee te werken, laten we zeggen in de Formule 1. Mijn tijd in de auto was bij dit team. Dus ja, dat aspect is zeker wat meer ervaring, of ik heb meer begrip, maar wat betreft hoe ik me bij beide teams voelde, eerlijk gezegd, kan ik niet zeggen dat het heel anders was."