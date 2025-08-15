user icon
Liam Lawson goudeerlijk over band met Red Bull

Liam Lawson goudeerlijk over band met Red Bull
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 09:26
  • Door: Jesse Jansen

Liam Lawson werd na slechts twee races al gedegradeerd naar Racing Bulls. De coureur presteerde zijn eerste twee races niet naar behoren en moest toen al terug naar Racing Bulls. Liam Lawson heeft gesproken over zijn band met Red Bull. 

Lawson heeft benadrukt dat zijn band met Red Bull Racing nog steeds goed is. Na elf races voor het zusterteam van Red Bull werd Lawson gekozen om Sergio Pérez te vervangen bij het team van Red Bull Racing. 

Degradatie

Na twee races was Liam Lawson gedegradeerd en vervangen door Yuki Tsunoda. Vandaag de dag staat Liam Lawson boven Yuki Tsunoda in het wereldkampioenschap. Het blijft een keuze waar Red Bull Racing erg veel kritiek voor heeft gekregen. Meerdere mensen binnen de F1 hebben hun mening erover uitgesproken. 

Liam Lawson heeft nu in vier van de laatste zeven races punten behaald. Yuki Tsunoda, nul keer. Liam Lawson was in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat we het seizoen naderden... Ik naderde het seizoen met Red Bull, en ik bereidde me uiteraard voor met Red Bull. Mijn hele begrip en leerproces van de richting die de auto opging, vond plaats in een Red Bull-auto."

'Niet veel tijd'

"En ik had natuurlijk niet veel tijd om daarna weer terug te schakelen. Dus ja, als je je voorbereidt met een team en dan weer wisselt, is dat heel anders. Maar tegelijkertijd heb ik in het verleden met deze auto gereden, een vergelijkbare auto, laten we zeggen. En weet je, als je het team kent, verliep de overgang vrij soepel", zo stelt Liam Lawson. 

Op de vraag of Racing Bulls als een veilige plek dient, antwoordde Lawson: "Eerlijk gezegd is het lastig, want ik heb sowieso al zoveel tijd bij beide teams doorgebracht. Mijn relatie met de hele technische kant van beide teams is nu behoorlijk sterk, gewoon omdat ik zes of zeven jaar in het programma zit en door de rangen ben opgeklommen."

"Ik zou dus zeggen dat het wat dat betreft eerlijk gezegd niet zo heel anders is. Het is een team waar ik meer aan gewend ben om mee te werken, laten we zeggen in de Formule 1. Mijn tijd in de auto was bij dit team. Dus ja, dat aspect is zeker wat meer ervaring, of ik heb meer begrip, maar wat betreft hoe ik me bij beide teams voelde, eerlijk gezegd, kan ik niet zeggen dat het heel anders was."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

