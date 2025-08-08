user icon
Unieke motor van Schumacher brengt monsterbedrag op bij veiling

Unieke motor van Schumacher brengt monsterbedrag op bij veiling
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 08:48
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Een opvallend item van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een enorm bedrag opgebracht tijdens een veiling. Het gaat om een racemotor die speciaal werd gemaakt voor de voormalig Ferrari-coureur, de machine bracht veel meer op dat men van tevoren had verwacht.

Schumacher is één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1, maar had ook een grote liefde voor tweewielers. Schumacher nam regelmatig deel aan motorraces en hij werkte ook tests af op motoren. Hij was dan ook de eigenaar van meerdere motorfietsen, en één van die machines is nog onder de hamer gegaan. Het gaat om een Honda CBR1000RR Fireblade SC59 uit 2010.

Motor brengt megabedrag op

De Honda bracht volgens veilinghuis RM Sotheby's 64.8000 euro op, terwijl de originele verkoopprijs op 45.000 euro stond. De rode motor was volgens Sotheby's klaargemaakt om beschikbaar te worden gesteld aan Schumacher tijdens testdagen. Het is geen geheim dat Schumacher regelmatig testte met motoren, ook tijdens zijn periode in de Formule 1.

Volgens de verkoopdocumentatie is de motorfiets gebaseerd op een model uit 2010. Dit is opvallend, aangezien Schumacher in dat jaar actief was in de Formule 1 voor het team van Mercedes. Hij werkte in dat jaar ook een testsessie op een tweewieler af op de Hockenheimring. De motor draagt het startnummer 77, waar Schumacher zelf meerdere races mee reed.

Comeback in de Formule 1

Schumachers liefde voor de motor zat een opmerkelijke comeback eerder in de weg. In 2009 was Felipe Massa zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de kwalificatie in Hongarije, waarna Ferrari Schumacher strikte voor een comeback. Het sprookje ging echter niet door, omdat Schumacher te veel last had van een nekblessure die hij in februari 2009 had opgelopen tijdens een motorongeval.

Schumachers comeback zou een jaar later alsnog plaatsvinden, al was dit bij Mercedes. Dit was echter geen groot succes. 

Reacties (0)

Login om te reageren

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

