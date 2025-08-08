Unieke motor van Schumacher brengt monsterbedrag op bij veiling

Een opvallend item van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een enorm bedrag opgebracht tijdens een veiling. Het gaat om een racemotor die speciaal werd gemaakt voor de voormalig Ferrari-coureur, de machine bracht veel meer op dat men van tevoren had verwacht.

Schumacher is één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1, maar had ook een grote liefde voor tweewielers. Schumacher nam regelmatig deel aan motorraces en hij werkte ook tests af op motoren. Hij was dan ook de eigenaar van meerdere motorfietsen, en één van die machines is nog onder de hamer gegaan. Het gaat om een Honda CBR1000RR Fireblade SC59 uit 2010.

Meer over Michael Schumacher Hamilton met de grond gelijk gemaakt: "Schumacher zou dit nooit doen"

Motor brengt megabedrag op

De Honda bracht volgens veilinghuis RM Sotheby's 64.8000 euro op, terwijl de originele verkoopprijs op 45.000 euro stond. De rode motor was volgens Sotheby's klaargemaakt om beschikbaar te worden gesteld aan Schumacher tijdens testdagen. Het is geen geheim dat Schumacher regelmatig testte met motoren, ook tijdens zijn periode in de Formule 1.

Volgens de verkoopdocumentatie is de motorfiets gebaseerd op een model uit 2010. Dit is opvallend, aangezien Schumacher in dat jaar actief was in de Formule 1 voor het team van Mercedes. Hij werkte in dat jaar ook een testsessie op een tweewieler af op de Hockenheimring. De motor draagt het startnummer 77, waar Schumacher zelf meerdere races mee reed.

Comeback in de Formule 1

Schumachers liefde voor de motor zat een opmerkelijke comeback eerder in de weg. In 2009 was Felipe Massa zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de kwalificatie in Hongarije, waarna Ferrari Schumacher strikte voor een comeback. Het sprookje ging echter niet door, omdat Schumacher te veel last had van een nekblessure die hij in februari 2009 had opgelopen tijdens een motorongeval.

Schumachers comeback zou een jaar later alsnog plaatsvinden, al was dit bij Mercedes. Dit was echter geen groot succes.