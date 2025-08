Toptalent van Ferrari grijpt Formule 3-titel na masterclass in de regen

De beslissing in het Formule 3-kampioenschap is gevallen. In de hoofdrace op de Hungaroring besliste het Braziliaanse Ferrari-talent Rafael Camara de titelstrijd in zijn voordeel. Met nog één raceweekend te gaan kan het voor hem niet meer mis gaan.

Op een natte Hungaroring ging de hoofdrace van de Formule 3 vanochtend van start. Er werd gekozen voor een rollende start en Camara behield de leiding bij de start. De Duitser Tim Tramnitz zag zijn titelkansen door zijn vingers glippen na een spin, waarna Camara het hoofd koel moest houden in een chaotische race.

Oppermachtige Camara rijdt recht op de titel af

De Trident-coureur hield het hoofd koel en zag zijn zege eigenlijk niet in gevaar komen. Camara kwam als winnaar over de streep, en zijn concurrenten kregen eigenlijk geen kans om hem bij te halen. De zege was genoeg voor de titel, terwijl er nog een raceweekend te gaan is op Monza.

Achter Camara kwamen Mari Boya en Tuukka Taponen als tweede en derde over de streep. Voor hen was er echter niets meer dan een bijrol weggelegd in een Formule 3-weekend waar het alleen maar om de titel van Camara draaide. Voor de Braziliaan was het zijn vierde zege van het seizoen, en daarmee presteerde hij veel beter dan zijn concurrenten.

Grootste talent van Ferrari

Voor de 20-jarige Camara was dit zijn debuutseizoen in de Formule 3. Aangezien hij de titel heeft gepakt, mag hij volgend jaar niet in actie komen in deze klasse. De kans is groot dat hij promotie gaat maken naar de Formule 2, en Ferrari zal hem goed in de gaten gaan houden.

Camara maakt sinds 2022 onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy, en hij wordt gezien als het grootste talent van de opleidingsploeg. De kans is dan ook groot dat hij in de toekomst in actie zal komen tijdens een rookietest of een vrije training. Ferrari maakt voor de rookietrainingen nu gebruik van de diensten van Dino Beganovic.