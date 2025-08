Red Bull onthult belangrijke updates voor Hongarije

Het team van Red Bull Racing introduceert dit weekend in Hongarije een aantal nieuwe onderdelen. Teamadviseur Helmut Marko had dit afgelopen week al verklapt, en nu is duidelijk geworden wat deze updates precies inhouden. Voor Red Bull is het het tweede updatepakket op rij.

Het team van Red Bull wil de zomerstop ingaan met een goed gevoel. De Oostenrijkse renstal hoopt met Max Verstappen te kunnen scoren, en daarom zijn ze hard bezig met het produceren van de laatste updatepakketten van het jaar. In België introduceerde het team onder meer een nieuwe voorvleugel, en Marko liet al doorschemeren dat er nog meer aankwam in Hongarije.

De nieuwe onderdelen van Red Bull

De FIA heeft nu gedeeld welke nieuwe onderdelen Red Bull op de RB21 heeft geschroefd. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk weer een aanpassing doorgevoerd aan de voorvleugel, al gaat het niet om een grote verandering. De chord front wing flap is wat langer gemaakt, omdat de achtervleugel er op de Hungaroring altijd wat anders uit ziet. Red Bull heeft daarom besloten om meer load toe te voegen aan de voorvleugel.

Red Bull heeft ook een aanpassing doorgevoerd aan het bodywork achter de voorwielen. Ze hebben de scoop intake en de exit duct vergroot en opnieuw ontworpen. Dit moet ervoor zorgen dat de remmen beter worden gekoeld tijdens de sessies.

Weinig teams kiezen voor updates

Red Bull is één van de weinige teams die updates meeneemt naar de Hungaroring. Zo nemen McLaren, Mercedes en Ferrari geen nieuwe onderdelen mee, terwijl ook Aston Martin een verandering heeft doorgevoerd aan de voorvleugel.

Verder kiest alleen het team van Racing Bulls ervoor om een aantal nieuwe updates mee te nemen naar Hongarije. Isack Hadjar en Liam Lawson krijgen de beschikking over een aangepast front brake drum en er is ook een aanpassing doorgevoerd aan de koeling.