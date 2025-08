Onzekerheid rond F1-debuut Madrid opent deur voor Turkije

De Turkse autosportfederatie is vastberaden om de Formule 1 structureel terug te brengen naar Turkije. In een gesprek met de Turkse editie van Motorsport.com gaf Üçlertoprağı aan dat zijn organisatie in 2026 klaarstaat om in te springen, mocht er een plaats vrijkomen op de kalender van 24 races die in juni werd gepresenteerd.

De Spaanse Grand Prix in Madrid is bijvoorbeeld nog afhankelijk van de voltooiing van het circuit en goedkeuring van de FIA. Toch richt men zich in Turkije op een vaste terugkeer van Istanbul Park naar het Formule 1-seizoen.

Vaste waarde

“Er is een sterke toezegging vanuit de overheid om Turkije via een permanent en langdurig contract terug te brengen op de Formule 1-kalender”, aldus voorzitter Eren Üçlertoprağı. “Zoals bekend is de kalender voor 2026 al aangekondigd. Toch geldt: als er om wat voor reden dan ook een race niet kan doorgaan, dan zouden wij de Turkse Grand Prix kunnen organiseren. Maar anders dan tijdens de pandemie willen we geen eenmalige vervanger zijn. We streven naar een vaste plek op de kalender met een meerjarige overeenkomst.”

Vaste invaller

De Turkse Grand Prix is een Formule 1-race die voor het eerst werd gehouden op 21 augustus 2005 op het Istanbul Park-circuit, ontworpen door Hermann Tilke aan de Aziatische kant van Istanboel. Het circuit staat bekend om de uitdagende bocht 8, beschouwd als een van de moeilijkste bochten in de Formule 1. Van 2005 tot 2011 stond de race elk jaar op de F1-kalender. Door financiële problemen verdween de Grand Prix daarna uit het programma. In 2020 en 2021 keerde de race tijdelijk terug als invaller vanwege de uitbraak van COVID-19. De laatste winaar was Valtteri Bottas (Mercedes) in 2021, terwijl Lance Stroll de laatste rijder was die daar een poleposition wist te bemachtigen. Felipe Massa is recordhouder met drie overwinningen op dit circuit (2006, 2007, 2008).