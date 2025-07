"Verstappen onthult belangrijke lessen van vader Jos".

Max Verstappen maakt al jaren veel indruk in de Formule 1 met zijn felle rijstijl. Hij gaat altijd tot het gaatje, al wordt dat niet door iedereen gewaardeerd. Verstappen legt uit waar deze rijstijl vandaan komt, en wat Jos Verstappen daar mee te maken heeft.

Verstappen laat elk weekend zien dat hij er direct wil staan. De Nederlandse Red Bull-coureur begint de eerste vrije training vrijwel altijd met een tijd die goed is voor de top drie, en laat in de races vaak weinig ruimte voor zijn concurrentie. Daar is niet iedereen altijd blij mee, maar Verstappen heeft op deze manier wel vier wereldtitel behaald.

De lessen van Jos Verstappen

Verstappen legt in een video van Ford Performance aan presentator Chris Harris uit hoe snel hij op de limiet zit: "Meestal is het doel al binnen vijf rondjes. Dat is wat mijn vader me al van kinds af aan heeft geleerd in het karten, dat je meteen op de limiet moet zitten."

"Meteen goede rondetijden rijden. Soms ga je naar buiten en denk je, 'Oh, we zien wel wat er gebeurt, ik ga gewoon rijden.' Maar mijn vader zei dat altijd meteen: 'Nee, we gaan naar buiten en je moet er meteen bovenop zitten'."

Verstappen begrijpt de les

Verstappen begrijpt nu wel waarom zijn vader Jos hierop hamerde: "Zo benaderde ik het dus nooit. In de autosport, zodra je buiten het karten belandt, heb je een stuk minder de tijd om te testen. In een raceweekend heb je een eerste training en als je geluk hebt ook een tweede, maar dan ga je meteen richting de kwalificatie. Dan heb je geen tijd om op snelheid te komen, dan moet je er meteen al bovenop zitten."

"Het is allemaal niet heel ideaal, vooral als je best nieuw bent in het kampioenschap of je de auto nog niet kent. Dan is het vooral heel belangrijk om ook echt meters te maken."