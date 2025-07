Noodscenario dreigt voor Formule 1 in Hongarije

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Hongarije. Op de Hungaroring gaan de coureurs nog één keer alles geven voordat de zomerstop begint. Na de regenchaos in België hoopt men op een iets rustiger weekend, maar een buitje is op zondag zeker niet uitgesloten.

Afgelopen weekend waren in België alle ogen gericht op de weerradars. Er werd zware regen verwacht, en vlak voor de start van de race kwam het met bakken uit de hemel. De regen zorgde voor veel spray, en de wedstrijdleiding durfde het vanwege het slechte zicht niet aan om de race te starten. Na een oponthoud van ruim een uur ging de race uiteindelijk van start, maar toen was de baan al zo goed als droog.

Het zorgde voor frustratie, want niet iedereen was het eens met dit besluit. Max Verstappen vond dat er gewoon geracet had kunnen worden, terwijl anderen zich afvroegen wat dit betekende voor de toekomst van regenraces.

Droge trainingen

In Hongarije zal men vooral rekening moeten houden met het zonnetje. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden, en het lijkt er sterk op dat de zon de hele dag flink zal schijnen. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer 29 graden Celsius, en is er in de middag een kleine kans op een bui.

Zonnige zaterdag

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden op de Hungaroring. De zon zal wederom flink gaan schijnen, en de fans krijgen dan ook het advies om genoeg zonnebrand mee te nemen. Het wordt ongeveer 28 graden Celsius, maar er bestaat in de middag wederom een kleine kans op neerslag. Het weerbeeld kan snel veranderen, dus de teams zullen de voorspellingen in de komende dagen goed in de gaten houden.

Komt er toch regen?

Op de zondag wordt de Hongaarse Grand Prix verreden op de Hungaroring. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer 25 graden Celsius, en bestaat er een iets grotere kans op een bui. De weersvoorspellingen lopen uiteen, maar een buitje is zeker niet uitgesloten. Als het weer gaat regenen, dan zullen alle ogen gericht zijn op de wedstrijdleiding. Eén gelukje voor hen: de kans op neerslag is zondag aanzienlijk kleiner dan een week eerder.