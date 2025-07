Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Hongarije

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Hongaarse Grand Prix. De race op de Hungaroring is de laatste race voor de zomerstop, maar dat betekent niet dat de teams rustig aan kunnen doen. De starttijden van de sessies zijn gunstig voor de fans in Nederland.

De zomerstop van de Formule 1 staat voor de deur. Afgelopen weekend werd op het circuit van Spa-Francorchamps de Belgische Grand Prix verreden, en het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Hongarije. Daar wordt er gereden op de klassieke Hungaroring, waar de faciliteiten in de afgelopen maanden een make-over hebben ondergaan.

Onder meer het pitcomplex en de hoofdtribune zijn volledig herbouwd, en hiermee moet de baan toekomstbestendiger worden. Het tijdschema ziet er anders uit dan afgelopen weekend in België. Op het circuit van Spa werd er immers nog een sprintweekend afgewerkt, terwijl er in Hongarije weer wordt gewerkt met het gebruikelijke schema.

Starttijden Hongarije:

Vrijdag 1 augustus

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 2 augustus:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 3 augustus:

Grand Prix van Hongarije: 15:00

Waar is de Grand Prix van Hongarije te zien in Nederland?

De Formule 1 in Nederland is sinds 2022 te zien bij de streamingdienst Viaplay. Fans moeten echter wel betalen om naar de koningsklasse van de autosport te kunnen kijken bij deze zender. Een andere mogelijkheid om naar de Formule 1 te kijken in Nederland, is F1 TV Pro. Ook voor de streamingdienst van de Formule 1 moet men betalen, maar dan heeft men wel toegang tot onder meer het archief en veel documentaires.

De Grand Prix van Hongarije is aankomend weekend niet te zien bij de Duitse zender RTL, die te ontvangen is bij veel Nederlander providers. De kwalificatie op de Hungaroring is wel gratis te zien bij RTL.