Dutch GP blundert en deelt belangrijke F1-informatie

Op het circuit van Spa-Francorchamps werd dit weekend een sprintrace verreden. Waar de sprintraces volgend jaar worden verreden, was nog niet bekend. De Dutch Grand Prix ging echter de mist in, en deelde de kalender per ongeluk op sociale media.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat volgend jaar voor het laatst op de kalender. Om het afscheid op een mooie manier te vieren, wordt een sprintrace verreden op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Waar de overige vijf sprintraces worden verreden, was nog niet bekend. Op zaterdagavond ging men bij de Dutch Grand Prix echter de mist in, en werd de kalender per ongeluk gedeeld.

Sprintkalender uitgelekt

Op X deelde het officiële account van de Dutch Grand Prix een bericht waarin er werd gedeeld dat er nog tickets verkrijgbaar zijn. Bij dat bericht werd vermeld dat er volgend jaar een sprintrace wordt verreden op Zandvoort, maar ze deelde ook een kalender van de waarschijnlijke sprintraces van 2026. Deze kalender was echte nog niet gedeeld door de Formule 1 zelf.

Sprinten in Singapore?

De Dutch Grand Prix zag echter in dat ze een foutje hadden gemaakt, want de post werd snel verwijderd. Dat maakte echter weinig uit, want de kalender ging al snel de wereld over. Op de door Zandvoort gedeelde sprintkalender is te zien dat er in 2026 verder ook wordt gesprint in China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore.

De Formule 1 moet de sprintkalender nog bevestigen, maar de fans hebben hun eerste reacties al gedeeld. Er is vooral veel kritiek op de verwachte sprintrace op het circuit van Singapore, want dit is geen plek waar men makkelijk kan inhalen. Daarnaast staat deze race ook bekend als één van de zwaarste F1-races van de kalender. Het is de verwachting dat de Formule 1 in de komende maanden zelf ook de kalender gaat delen.