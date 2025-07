Belgische Grand Prix gratis te zien in Nederland

De Grand Prix van België staat morgen op het programma. Er wordt veel regen verwacht, en de kans is dan ook groot dat het een spektakelstuk gaat worden. Voor mensen die geen abonnement hebben bij Viaplay of F1 TV Pro is er nu een uitweg, want de Grand Prix is morgen gratis te zien in Nederland.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij de streamingdienst Viaplay. Voor een abonnement bij de zender moet men echter diep in de buidel tasten, en daar hebben veel Formule 1-fans geen zin in. F1 TV vormt een goed alternatief, maar ook hier moet men een flink gedrag voor op tafel leggen.

Belgische televisie

Toch is de Belgische Grand Prix voor alle Nederlanders gratis te zien. Hiervoor moet men echter wel gebruikmaken van de buitenlandse televisie. De Belgische zender Canvas zendt de race op het circuit van Spa-Francorchamps namelijk gratis uit. De uitzending bij Canvas begint om 14:45, een kwartiertje voor de start van de Grand Prix. Het commentaar is in het Vlaams, en is dus goed te verstaan voor de Nederlandse fans.

Tweede mogelijkheid om de race te zien

Voor de fans die een aardig woordje over de grens spreken, is er echter nog een optie. Ook de Duitse zender RTL zendt namelijk gratis de Grand Prix van België uit. De zender maakt bij veel providers onderdeel uit van het standaard zenderpakket.

De zender heeft dit jaar een sublicentie, waardoor ze een aantal Grands Prix gratis mogen uitzenden, en dat geldt dus ook voor de race op het circuit van Spa. De uitzending bij RTL begint om 14:00, en dat betekent dat ze ruim een uur aan voorbeschouwing uitzenden. Onder meer Günther Steiner maakt onderdeel uit van het analistenteam. Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner verzorgen het commentaar bij de Duitse zender.