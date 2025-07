Mist zorgt voor problemen in Spa: F1-training mogelijk in gevaar

Het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps kent een valse start. Er wordt de nodige regenval voorspeld, maar in de ochtenduren zorgt een ander weerfenomeen voor problemen. De Formule 3-training wordt namelijk geteisterd door dichte mist.

Het circuit van Spa-Francorchamps is een icoon op de Formule 1-kalender. Toch is er ook één groot nadeel: het wisselvallige weerbeeld. In het verleden zorgde dit al regelmatig voor verstoorde sessies, en ook vandaag is dat weer het geval. Het raceweekend werd afgetrapt door de Formule 3, die vanochtend hun vrije trainingen zouden afwerken. Dat feestje ging echter niet door zoals gepland.

Veiligheidsoverwegingen

De start van de sessie werd namelijk uitgesteld door de dichte mist die boven het circuit hangt. Het zicht op het start/finish-gedeelte is goed, maar op andere delen van de baan hangt de mist laag op het asfalt. Dit is hinderlijk voor de coureurs, maar het grootste probleem is dan de medische helikopter niet kan opstijgen bij dit weer. Als deze niet kan vliegen, kan er ook niet worden gereden. De sessie is dan ook uitgesteld.

Programma

De coureurs zaten lang in hun auto's te wachten, maar het lijkt er niet op dat er actie op de baan gaat komen. Hierdoor wordt het schema direct in de war geschopt, want om 10:10 gaat de training van de Formule 2 van start. De Formule 1-coureurs hoeven zich aan het begin van de middag pas op de baan te melden voor de eerste vrije training. Er is dus nog genoeg tijd, al houdt men waarschijnlijk wel het weer in de gaten.

Mogelijk probleem voor de Formule 1

Mocht de Formule 1 wel worden gehinderd door de mist, dan ontstaat er een probleem. Er staat dit weekend namelijk slechts één vrije training op het programma. Er wordt met het sprintformat gewerkt, en dat betekent dat de coureurs vanmiddag al direct een sprint kwalificatie moeten afwerken. Problemen met het weer komen dan niet goed uit.