Voormalig Viaplay-reporter Kox bevallen van dochter

Voormalig Viaplay-pitreporter en oud-coureur Stéphane Kox is bevallen van haar eerste kindje. Kox heeft een relatie met wielrenner Danny van Poppel, en was in 2022 een bekend gezicht in de Formule 1-paddock toen ze namens Viaplay aanwezig was als verslaggever.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. In het eerste jaar was Kox één van de boegbeelden van de F1-uitzendingen. Ze was aanwezig bij de Grands Prix, waar ze interviews afnam met de coureurs en items maakte in de paddock. Na één seizoen besloot ze te stoppen, en werd ze opgevolgd door voormalig NOS-verslaggever Chiel van Koldenhoven. Van Koldenhoven is vandaag de dag nog steeds actief als de Formule 1-reporter van Viaplay.

Racefamilie

Kox was voor haar werk als Viaplay actief als coureur, en mocht in 2023 zelfs een test uitvoeren met een Formule 1-wagen van Alpine op het circuit van Paul Ricard. Dit was een gevolg van het winnen van een wedstrijd van het Franse team. Haar vader Peter Kox was ook actief als coureur, en had vooral succes in de langeafstandsracerij. Hij stond in 1997 zelfs op het podium.

Bevallen van dochter

Kox maakte vandaag op Instagram bekend dat ze moeder is geworden van dochter Bobbie. Het kind is vandaag geboren, zo deelt ze trots: "We zijn zo ongelooflijk trots en blij dat jij in onze levens bent gekomen! Onze dochter kan niet wachten totdat haar vader vandaag naar huis komt!"

Danny van Poppel

Kox heeft een relatie met wielrenner Danny van Poppel, die deze weken in actie kwam in de Tour de France. Het stel stapte een paar jaar geleden in het huwelijksbootje. Hij heeft de grote Franse wielrenwedstrijd echter verlaten om aanwezig te kunnen zijn bij zijn gezin. Op de Instagrampagina van Kox regent het felicitaties van prominenten uit de Formule 1- en wielrenwereld.