Nigeria aast op plekje op F1-kalender

Het is geen geheim dat de Formule 1 graag een Grand Prix wil organiseren in Afrika. Meerdere geïnteresseerde partijen hebben zich al gemeld bij de Formule 1, en daar is nu een nieuwe locatie bijgekomen. Ook in Nigeria willen ze namelijk graag een Grand Prix organiseren. Het bid wordt geleid door een oud-voetballer.

Afrika is het enige continent waar op dit moment geen Grand Prix wordt georganiseerd. Lewis Hamilton toonde zich een voorstander van een Grand Prix in Afrika, en al snel meldden zich er meerdere landen en circuits die graag een race willen organiseren.

Andere ideeën

Zo werd duidelijk dat men in Zuid-Afrika weer een Grand Prix wil organiseren. Meerdere partijen meldden zich, maar het circuit van Kyalami lijkt de beste papieren in handen te hebben. Daarnaast wil ook Rwanda een Grand Prix organiseren. De kans is klein dat dit gaat gebeuren, aangezien er veel kritiek was op dit project en er nog geen circuit is. Verder gingen er ook geruchten rond over een mogelijke bid vanuit Marokko.

Ambitieus plan voor Grand Prix

Nu is er ook interesse vanuit Nigeria, zo meldt The Times. Ze melden dat Opus Race Promotions, met voormalig voetballer Marvin Sordell als boegbeeld, de steun heeft gekregen van de lokale overheid. Er zijn plannen voor een circuit in Abuja. Ze willen hier dan ook een project realiseren met onder meer een kartbaan, hotels, een technology hub en een motorsport museum.

Domenicali uitgenodigd

Volgens The Times vonden de eerste gesprekken in Nigeria plaats in april. Een maand later werd de promotor aangesteld om te overleggen met de Formule 1 en de FIA. Ze hebben Formule 1-CEO Stefano Domenicali uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan Abuja. Het is nog maar de vraag of dit project een succes gaat worden, aangezien er meerdere partijen azen op een plekje op de kalender.