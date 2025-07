Chaos dreigt: Regen kan F1-weekend in België volledig ontregelen

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Belgische Grand Prix op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Het wordt een druk weekend met een sprintrace, maar er zijn nog meer hindernissen voor de teams. Een regenbui is namelijk niet uitgesloten.

Na een korte pauze van twee weken kruipen de heren coureurs vrijdag weer achter het stuur voor de eerste vrije training en de sprint kwalificatie. Het wordt direct een drukke dag, en mogelijk komen er nog meer uitdagingen bij. Op het circuit in de Belgische Ardennen kan het soms hard gaan regenen, en dat zorgt voor de nodige spanning.

Wisselvallig

Volgens de huidige weermodellen kan het gaat motregenen op vrijdagochtend. Tijdens de eerste vrije training is het waarschijnlijk droog, maar in de loop van de middag kan het echter weer gaan regenen. In de komende dagen kan het weerbeeld echter snel veranderen. Het wordt volgens de huidige weermodellen ongeveer 18 graden Celsius op de eerste dag van het raceweekend.

Kleine kans op natte kwalificatie

Op de zaterdag worden de sprintrace en de kwalificatie verreden. Het lijkt er volgens de huidige weermodellen op dat het droog gaat blijven, met slechts twintig procent kans op neerslag. Het wordt ongeveer 20 graden Celsius, maar de kans is aanwezig dat het weerbeeld in de komende dagen nog gaat veranderen.

Komt er een regenrace?

Op de zondag staat de Belgische Grand Prix op het programma. Het circuit zelf zorgt al voor veel uitdagingen, en het weer kan het nog lastiger maken. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er veel regen gaat vallen op de zondag in Spa. Volgens de huidige weermodellen is er 20 procent kans op een regenbui tijdens de race, al kan dit in de komende dagen nog gaan veranderen. Het wordt een bewolkte dag, en het wordt ongeveer 21 graden Celsius in de Belgische Ardennen.