25 jaar terug: Häkkinen verrast rivaal Schumacher met weergaloze inhaalactie op Spa-Francorchamps

Mika Hakkinen en Michael Schumacher vochten 25 jaar geleden een zwaar robbertje uit tijdens de fameuze Grand Prix van Spa-Francorchamps. De winst en de leiding van het kampioenschap stond op het spel. Schumacher nam de leiding in het begin van de wedstrijd over van zijn Finse rivaal op een nat Spa-Francorchamps. Toen het begon op te drogen, was Hakkinen in het voordeel met betere banden.

Met rasse schreden maakte de McLaren-coureur zijn achterstand goed en kwam op de staart van de Ferrari-coureur. Elke keer probeerde Hakkinen in te halen voorbij Kemmel Straight, maar Schumacher gooide continu brutaal de deur dicht met 300+ km/u. Alles deed Schumacher om die wedstrijd over de streep te trekken. Het werd een prachtig kat -en muisspel om van te smullen.

Schumacher was Hakkinen steeds te slim af. Tot dat lijdend voorwerp Riccardo Zonta er onbewust mee ging bemoeien in ronde 41 van de 44. Wat toen gebeurde? De beelden spreken hieronder voor zich. De mooiste inhaalactie van de eeuw of allertijden? Het zou zomaar kunnen. I loved it zei Hakkinen na afloop. Im not sure Michael did. ​​​Schumacher reageerde met veel respect, sportiviteit en stiekem glimlachje. Yeah it was nice. Hakkinen gaf hem een liefdevolle por.

Seizoen 2000

Het Formule 1-seizoen van 2000 draaide uit op een directe confrontatie tussen twee grootheden: Michael Schumacher in de Ferrari en Mika Häkkinen in de McLaren. Beiden gingen het seizoen in met twee wereldtitels, en het jaar zou bepalen wie zich tot de absolute heerser van de generatie mocht kronen. Schumacher begon sterk met drie overwinningen op rij (Australië, Brazilië en San Marino), waarmee Ferrari zijn intenties duidelijk maakte: het moest de eerste wereldtitel worden sinds 1979. McLaren had in het begin te kampen met betrouwbaarheid, maar Häkkinen vocht zich terug in de strijd, mede dankzij zeges in Oostenrijk, Hongarije en België.

Na Spa nam Häkkinen zelfs kort de leiding in het kampioenschap. Maar Schumacher sloeg genadeloos terug. Hij won de laatste vier races van het seizoen (Italië, VS, Japan en Maleisië), met de beslissende klap in Suzuka, waar hij Häkkinen op pure snelheid versloeg en de wereldtitel veiligstelde. Het seizoen 2000 betekende het einde van Häkkinen’s heerschappij van twee wereldtitels op rij in 1998 en 1999 én het begin van Schumacher’s dominantie. De Duitser zou met Ferrari vijf wereldtitels winnen, ook in 2001, 2002, 2003 en 2004 was de Duitser de allerbeste.