Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van België

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Belgische Grand Prix op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Het wordt een druk weekend, want er staat een sprintrace op het programma. Dat betekent dus ook dat er met een flink aangepast tijdschema wordt gewerkt.

Na een soort extra zomerpauze van twee weken gaat de Formule 1 weer verder. In de aankomende weken worden de laatste races voor de zomerstop verreden. Aankomend weekend reist het Formule 1-circus af naar de Belgische Ardennen, waar één van de populairste races van het jaar op het programma staat. Het circuit van Spa-Francorchamps wordt gezien als één van de mooiste banen op de kalender.

Sprintweekend

Voor het eerst in jaren wordt er weer een sprintrace afgewerkt op het circuit van Spa. Dat betekent dat het tijdschema flink op de schop gaat. Op vrijdag wordt er dus een vrije training en een sprint kwalificatie verreden, die allebei in de middag plaatsvinden. De sprintrace wordt op zaterdag verreden, en deze begint om 12:00 in de middag. De normale kwalificatie gaat dan van start om 16:00, terwijl de Grand Prix op zondag om 15:00 wordt verreden.

Starttijden België:

Vrijdag 25 juli:

Eerste vrije training: 12:30 - 13:30

Sprint kwalificatie: 16:30 - 17:14

Zaterdag 26 juli:

Sprintrace: 12:00

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 27 juli:

Grand Prix van België: 15:00

Waar is de Grand Prix van België te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, en het is geen geheim dat veel mensen dat liever niet doen. Aankomend weekend komen daar echter een aantal gratis mogelijkheden bij.

De Duitse zender RTL heeft er namelijk voor gekozen om zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit te zenden. Deze zender zit bij veel Nederlandse providers in het zenderpakket. Maar er is nog een mogelijkheid, want de Belgische zender Canvas zal de race ook gaan uitzenden. Ook de kwalificatie is hier te zien.