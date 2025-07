F1-circuit in Madrid onder vuur: protestgroep komt in opstand

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden op een gloednieuw circuit in Madrid. De werkzaamheden zijn in volle gang, maar niet iedereen is fan van de plannen. Er is een demonstratie aangekondigd tegen de werkzaamheden, vooral gericht op het feit dat er veel bomen worden verplant.

Vanaf volgend jaar wordt de Spaanse Grand Prix verreden in de hoofdstad Madrid. De race zal worden verreden op een semi-stratencircuit rondom het IFEMA-complex en in Valdebebas. De Madring wordt zo'n 5,4 kilometer lang en er zullen 22 bochten worden gerealiseerd. De werkzaamheden zijn in volle gang, maar daar zijn veel mensen niet blij mee.

Bomen verplanten

Door de bouw van het circuit moeten er veel bomen aan de kant worden geschoven. De organisatie wil 585 bomen gaan verplanten, en volgens Spaanse media zouden er momenteel al 177 bomen een nieuwe locatie hebben gekregen. Dit valt echter niet goed bij een aantal omwonenden en milieuorganisaties. Ze zijn woest, en hebben een protest aangekondigd.

De groep heeft zich verenigd onder de naam 'Stop Formule 1 Madrid', en ze zijn niet blij dat er drie eeuwenoude olijfbomen worden gekapt. Daarnaast vinden ze dat de organisatie het verplanten van de bomen compleet verkeerd aanpakt. Ze stellen dat dit moet gebeuren in de koudste maanden van het jaar, en niet in de warme zomermaanden.

Verspilling van overheidsgeld

Dit zijn echter niet de enige punten van kritiek, want de protestgroep is ook tegen de Grand Prix zelf. Ze stellen dat het circuit de wettelijke normen bij geluidsoverlast gaat overschrijden, ze vinden dat het voor mobiliteitsproblemen gaat zorgen en ze zeggen dat het een verspilling van overheidsgeld is.

Het is maar de vraag of de organisatie zich iets zal aantrekken van de kritiek. Ze zijn hard bezig met de voorbereidingen, en de Spaanse Grand Prix op het nieuwe circuit staat volgend jaar op 13 september op het programma.