Max Verstappen stipt aandachtspunt voor Red Bull aan

Max Verstappen gaat vandaag in Silverstone op jacht naar de zege in de Britse Grand Prix. Hij start de race vanaf de pole position, maar hij is zeker nog niet zeker van zijn zaak. Verstappen wijst namelijk een pijnpunt van Red Bull aan, al is het de vraag of dit vandaag een probleem zal vormen.

Verstappen kende op zaterdag een opvallend sterke kwalificatie op het Iconische Britse circuit. Red Bull had hem op pad gestuurd met een opvallend kleine voorvleugel waardoor hij weinig downforce had. Verstappen oogde opvallend sterk in de kwalificatie, en vandaag kan de regen hem ook gaan helpen in de strijd met McLaren.

Het probleem van Red Bull

Verstappen legt aan de internationale media uit wat de sleutel tot succes kan zijn: "Ons probleem is nog altijd dan de banden te warm worden en dat zal tijdens de race ook zo zijn. Natuurlijk is het hier wat kouder, alleen dan kun je ook weer andere problemen tegenkomen. Je krijgt meer graining op de banden, want het is kouder. We moeten gewoon zorgen dat de voorbanden niet te warm worden. Dat is over het algemeen het grote probleem dat we hebben."

Wat is de oplossing?

De opvallende set-up van Red Bull kan volgens Verstappen ook gaan helpen. De regerend wereldkampioen blijft echter zeer rustig en realistisch: "Misschien dat het met de set-up die we nu hebben wat beter is. We zijn natuurlijk snel op de rechte stukken, maar we zijn dan weer niet zo snel in de bochten. Hopelijk kunnen we dat wel compenseren."

Verstappen sluit zijn verhaal af met een duidelijke boodschap: "We moeten gewoon goed op de banden blijven letten, dat is nu het allerbelangrijkste."

Voor Verstappen is er één gelukje: het weer. Er is een grote kans op regen rondom de race, en dat kan betekenen dat het bandenspel iets minder belangrijk gaat worden.