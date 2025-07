Weerupdate: Regen komt met bakken uit de hemel op Silverstone

Op het circuit van Silverstone staat vandaag de Britse Grand Prix op het programma. Het wordt waarschijnlijk een zeer spannende race, en de weergoden kunnen ook een grote rol gaan spelen. In de ochtend was het in ieder geval nat op het circuit.

Voorafgaand het raceweekend was het al duidelijk dat er mogelijk een buitje zou gaan vallen. Op de vrijdag bleef het zoals verwacht droog, terwijl er op zaterdag ook weinig buien vielen. Tijdens de kwalificatie lieten meerdere coureurs weten dat ze regen op hun vizier zagen, en ook op de camera's rondom het circuit waren regendruppels te zien. Het vormde echter geen obstakel tijdens de sessies.

Formule 3

Vandaag zou regen voor de nodige chaos kunnen zorgen in de race. Of dat echt gaat gebeuren, is nog meer zeer de vraag. Vanochtend kwam de Formule 3 in actie op het circuit van Silverstone, en daar werd de start uitgesteld vanwege de regenval. Het was tijdens de race dan ook flink nat, maar het zorgde voor weinig echte hinder voor de coureurs.

Trekken de buien weg?

Het lijkt erop dat het de hele ochtend druilerig blijft rondom het Britse circuit. Aan het begin van de middag staat de Formule 2-race op het programma, en de kans is aanwezig dat het circuit dan ook nog nat is. In de middag is het de verwachting dat de kans op regen gaat afnemen, er kan nog wel een buitje vallen, maar de kans is klein dat dit gaat gebeuren tijdens de Grand Prix.

Alles is mogelijk

Het is goed mogelijk dat de race vanmiddag zal worden gestart op een natte baan, en dat het asfalt in de loop van de race gaat opdrogen. Het blijft mogelijk dat het weerbeeld in de middag gaat omslaan, maar voor de Formule 1-teams is er momenteel ook veel onduidelijk. Alle opties zullen open worden gehouden.