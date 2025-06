Hamilton had op meer gehoopt na waanzinnige kwalificatie

Lewis Hamilton start vanmiddag vanaf de vierde plaats in de Grand Prix van Oostenrijk. Voor de Brit is dat een goede prestatie dit seizoen, maar hij had er zelf meer van verwacht. Dit seizoen is de Brit nog niet hoger gestart dan de vierde plaats, dus was de kwalificatie van Hamilton goed. In Oostenrijk start hij dus met volle hoop.

Hamilton is zeker niet teleurgesteld, maar er spookt toch wat rond in zijn hoofd. De Brit denkt namelijk dat hij de Grand Prix van Oostenrijk hoger had kunnen starten. Hamilton staat twee plaatsen achter zijn teamgenoot. Charles Leclerc start de GP van Oostenrijk als tweede.

Vooruitgang

Lewis Hamilton is erg tevreden met de vooruitgang van de Ferrari, zo vertelt hij tegenover de internationale media: "We hebben wat vooruitgang geboekt ten opzichte van de vrijdag. Dus dit is erg positief geweest. En ik denk dat ik wat dichter bij Charles sta qua performance en hij is heel erg gewend aan deze krachtbron. Hij hoeft daar nooit iets aan te veranderen. Dus ik denk dat dat ook wel een goed teken is."

Ondanks alle positiviteit knaagt er toch wat aan de zevenvoudig wereldkampioen. Hij had nog meer van zijn ronde verwacht: "Ik had nog wel wat meer tijd in mijn ronde zitten. Ik lag drie tienden achter in bocht zes, toen had ik een momentje, en toen ik over de finish ging, lag ik zes tienden achter. Dus zonder dat moment had ik tweede gestaan. Er zijn dus zeker positieve aspecten en operationeel heeft het team dit erg goed gedaan."

Ervaring

Lewis Hamilton zit al enige tijd in de Formule 1 en mogen we dus als een goede bron beschouwen. Hamilton denkt wel een betere tijd te kunnen rijden, maar de recordkampioen zit zeker niet in zak en as: "Ik bedoel, ik zit al zo lang in deze sport. Soms win je, soms verlies je. Ik ben blij dat ik in ieder geval op de tweede startrij sta."

"En meestal zijn we beter in de race dan in de kwalificatie. We hebben ons nu verbeterd in de kwalificatie; laten we hopen dat we dat mee kunnen nemen naar de race. Ik heb de afgelopen paar races vaak gezegd dat ik niet kan wachten tot ik op het podium sta, dus dit keer ga ik het niet zeggen. Ik ga gewoon mijn best doen en me in de strijd mengen."