Angstaanjagende koprol legt F2-race stil op Red Bull Ring

De sprintrace van de Formule 2 in Oostenrijk is stilgelegd na een zware crash in de derde ronde. Bij het aanremmen voor bocht drie raakten meerdere auto's elkaar, waarna er een Trident-bolide over de kop vloog en ondersteboven tot stilstand kwam op het asfalt.

De Formule 2-races zitten altijd propvol met actie. Ook bij de start van de Formule 2-race gebeurde er zeer veel, en in de derde ronde ging het helemaal mis toen meerdere coureurs elkaar raakten. In bocht 3 ging het mis toen Sami Meguetounif, Luke Browning en Arvid Lindblad betrokken raakten bij een ernstig incident. De Trident bolide van Meguetounif vloog over de kop waarna de wedstrijdleiding de race stillegde.

Compleet verkeerde inschatting

In de derde bocht was het dringen geblazen, en dat ging helemaal mis. De Trident van Meguetounif probeerde in een gat te duiken dat niet bestond, en hij vloog over de bolide van Red Bull-talent Lindblad heen. De auto van de Franse coureur veranderde in een soort stuiterbal, en hij rolde over de auto van Lindblad en de auto van Browning heen. Hij belandde op zijn kop op het asfalt. Lindblad liet weten dat hij geen idee had dat de Fransman naast hem reed.

Zeer veel geluk

Lindblad en Browning hadden zeer veel geluk, want de auto van Meguetounif rolde over de cockpits van de auto's heen. De halo's van de Fransman en Browning raakten elkaar, en ze kwamen heel erg goed weg bij het incident. Meguetounif was zich van geen kwaad bewust, en stelde dat hij gewoon van de baan werd geduwd. Hij stapte uit en wandelde rustig naar de medical car.

Lindblad bereikte later nog de pits. Op het moment van de crash had Joshua Dürksen de leiding van de race in handen, en reed Nederlander Richard Verschoor op de zesde plaats.