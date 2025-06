Mercedes past livery aan voor prachtig eerbetoon

Het team van Mercedes heeft voor de Grand Prix van Oostenrijk een kleine verandering doorgevoerd aan de livery. Op de voorkant van de auto staat dit weekend een eerbetoon aan een werknemer die vorige week is overleden.

Vlak onder de startnummers op de neus staat er dit weekend een opvallende tekst. Op de auto's van George Russell en Andrea Kimi Antonelli zit een groene sticker met de tekst 'pre-fit OK', daaronder staat de tekst 'ter herinnering aan Mark Hudson'. Het is een mooi eerbetoon van Mercedes, die in een statement laten weten wie Hudson was en wat zijn taken waren.

Mercedes deelde vlak voor de start van de eerste vrije training op de Red Bull Ring een foto van het prachtige eerbetoon. Ze laten weten dat hun collega en vriend Hudson vorige week is overleden. Hij was twaalf jaar lang werkzaam op de Composite Build afdeling op de fabriek van Mercedes in het Britse Brackley.

Volgens Mercedes was hij een zeer geliefde werknemer en hebben ze besloten hem op deze manier te eren tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Mercedes laat daarnaast weten dat ze dit weekend speciaal denken aan de vrienden en de familie van Hudson. Hij speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding op het seizoen.

Mercedes laat namelijk ook weten dat de groene sticker met de tekst 'pre-fit OK' een verwijzing is naar het werk van Hudson. Hij was de man die het laatste onderdeel op de nieuwe auto plaatste als deze de baan op werd gestuurd voor de eerste testdag of shakedown van het jaar. Op deze manier staan ze stil bij zijn harde werk en zijn persoonlijkheid.

In de eerste vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Mercedes-coureur Russell. Hij schreef twee weken geleden ook de Grand Prix van Canada op zijn naam.

