Oorlogsdreiging roept vragen op over doorgaan Grand Prix van Qatar

De situatie in het Midden-Oosten zorgt ook voor onrust in de Formule 1-wereld. De gespannen situatie zorgt voor vraagtekens over bijvoorbeeld de Grand Prix van Qatar, maar vooralsnog lijkt het te vroeg om conclusies te trekken.

De onrust in het Midden-Oosten escaleerde afgelopen weekend. De Verenigde Staten voerde raketaanvallen uit op nucleaire complexen in Iran, nadat eerder ook Israël raketten had afgevuurd op het land. Iran voerde gisteravond een tegenaanval uit op de Amerikaanse militaire basis Al Udeid.

Deze militaire basis ligt op zo'n 32 kilometer van het circuit van Losail. Het zorgde voor vragen in de Formule 1-wereld, want wat betekent dit voor de Grand Prix van later dit jaar? Voorlopig lijkt het er niet op dat de Grand Prix in gevaar komt, want de race wordt pas verreden op 30 november.

Races nog niet in gevaar

Eén week na de race in Qatar staat ook de Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Ook deze race lijkt vooralsnog niet in gevaar te komen, maar het is algemeen bekend dat de Formule 1 de veiligheidssituatie altijd goed in de gaten blijft houden.

Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten vliegen veel vliegtuigmaatschappijen niet over de regio heen. Dit kan wel een impact gaan hebben op de Formule 1, want om naar de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore te gaan, wordt er meestal gevlogen over deze gebieden.

Voorspellingen onmogelijk

Voorlopig lijkt het te vroeg om een duidelijk beeld voor het doorgaan van de races in het Midden-Oosten te schetsen. De Formule 1 monitort altijd de veiligheidssituaties, en de situatie ontwikkelt zich elke dag. Vannacht kondigde de Verenigde Staten aan dat Iran en Israël een staakt-het-vuren hebben gesloten.

Het is dan ook de verwachting dat er in de weken voor de races in het Midden-Oosten meer duidelijkheid zal komen. Aangezien deze Grands Prix pas aan het einde van het seizoen op de kalender staan, heeft de Formule 1 genoeg tijd om alles goed in de gaten te houden.