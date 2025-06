Red Bull-talent kiest Hamilton-moment boven Verstappen: "Heel controversieel!"

Isack Hadjar is groot fan van Lewis Hamilton. De Fransman houdt dat zeker niet geheim. Gevraagd naar een hoogtepunt uit de Formule 1 komt de Fransman met een moment van Hamilton tijdens diens titelstrijd met Max Verstappen. Toen Lewis Hamilton zijn debuut maakte in de Formule 1, was Hadjar nog maar 2,5 jaar oud.

De beste dagen van Hamilton maakte Hadjar dus bewust mee. Tegenwoordig rijden de twee tegen elkaar in de koningsklasse van de motorsport. Echter betekent dit niet dat Hadjar zijn bewondering voor de zevenvoudig wereldkampioen verloren heeft.

Controversieel moment

Isack Hadjar was te gast in de F1-podcast Beyond the Grid. Daar vroegen de presentatoren aan Hadjar wat zijn hoogtepunt is uit de Formule 1. Hadjar kwam met dit antwoord: "Ik ga nu zo controversieel zijn", zegt Hadjar lachend tegen presentator Tom Clarkson. "Maar ik vind het geweldig. Brazilië 2021. Ik ben een groot fan van Lewis", verwijst Hadjar naar het bijzondere F1-weekend in het jaar van een van de spannendste ontknopingen ooit in de Formule 1.

Die race had Verstappen een voorsprong van negentien punten op Lewis Hamilton met nog vier races te gaan. Verstappen startte de race vanaf de tweede plek, terwijl Lewis Hamilton het moest doen met een tiende positie na een motorwissel. Echter, Lewis Hamilton wist de race te winnen voor Max Verstappen, die tweede werd. De twee verschilden nog maar veertien punten.

'Hij was geweldig'

Hamilton werd gediskwalificeerd vanwege problemen met zijn DRS-systeem in de kwalificatie van die race, terwijl Max Verstappen pole position pakte. In de sprintrace, die toen nog met het oude systeem werkte, werd Hamilton vijfde en Verstappen tweede. Hamilton kreeg echter nog een vijf-plaatsen gridstraf vanwege een motorwissel.

Hadjar genoot volop van die race en in het bijzonder van Hamilton: "Hij was geweldig. Het was een geweldig weekend." Hadjar is dus, ondanks dat hij een Red Bull-coureur is, groot fan van zijn concurrent Lewis Hamilton.