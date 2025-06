Eigenaar nieuw F1-team pakt door en schaft reusachtige sportploeg aan

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Er komen nieuwe regels, en Cadillac gaat er direct voor. Het lijkt hier echter niet bij te blijven, want de eigenaar van Cadillac heeft maar liefst 10 miljard dollar uitgegeven om een ander sportteam te kopen.

Het gaat hier echter niet om Formule 1, maar om de Amerikaanse basketbalploeg Los Angeles Lakers. De Lakers, zoals het team genoemd wordt, is een van de beste basketbalploegen van Amerika. De in 2013 overleden Jerry Buss kocht het team in 1979 voor 67,5 miljoen dollar, maar de familie verkoopt het nu dus door voor een veel groter bedrag.

Veel meer betaald

CEO en voorzitter van TWG Global Mark Walter wordt nu eigenaar van het Amerikaanse team en biedt aan om een flinke cheque te tekenen om het eigendom van het team veilig te stellen. De waarde van het team is door Forbes geschat op 7,1 miljard dollar. TWG Global heeft dus 2,9 miljard dollar extra betaald, bovenop de geschatte waarde van het team.

Jeanie Buss, dochter van oud-eigenaar Jerry Buss, blijft de leiding behouden over het team. De reden is simpel: behouden van het familie-erfgoed binnen het team om ook de overgang naar een nieuw tijdperk te overleven. In 2021 had Mark Walter al aandelen in het team, maar nu heeft hij het team volledig overgenomen.

Niet de eerste sportteams

Cadillac en de Lakers zijn niet de eerste twee sportteams waar TWG Global in heeft geïnvesteerd. Zo hebben zij ook inspraak bij vrouwenbasketbalteam LA Sparks, honkbalteam LA Dodgers en voetbalteam Chelsea FC. Echter, sport is niet het enige waar TWG Global om geeft.

Het bedrijf heeft ook investeringen in Guggenheim Investments en Guggenheim Securities, verzekeringsplatformen Group 10001 en Delaware Life, Carvana en nog verschillende AI- en technologiebedrijven. TWG Global regelt dit niet allemaal alleen, maar heeft voor ieder gebied eigen kleine zusterbedrijven. Voor Cadillac betekent dat TWG Motorsports. Daar heeft Dan Trowriss de leiding.