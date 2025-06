Thaise regering geeft groen licht voor ambitieuze F1-plannen

Een nieuwe Grand Prix in Thailand is een stap dichterbij gekomen. De Thaise regering wil graag een race organiseren in de hoofdstad Bangkok, en ze hebben nu overeenstemming bereikt over een plan met een budget van ruim een miljard dollar.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de komende jaren gaat de kalender flink op de schop, en verdwijnen onder meer de races op de circuits van Imola en Zandvoort. Volgend jaar wordt er een nieuwe race gehouden in de straten van Madrid, terwijl er ook serieuze interesse is vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Rwanda.

Ook Thailand wil graag een Grand Prix gaan organiseren. Formule 1-CEO Stefano Domenicali had in de afgelopen maanden meerdere ontmoetingen met de Thaise premier Paetongtam Shinawatra, en ook Alexander Albon is fan van het idee. De Thaise Williams-coureur bracht een bezoekje aan de premier, terwijl ze ook een bezoekje bracht aan de pitbox van het team.

Regering geeft groen licht

Een Grand Prix in de hoofdstad Bangkok is nu een stapje dichterbij gekomen. Het Thaise kabinet heeft goedkeuring gegeven om een formeel voorstel in te dienen bij de Formule 1 voor een contract van vijf jaar, van 2028 tot en met 2033, voor een race op een stratencircuit in het gebied van Chatuchak Park, waar ook een grote markt gevestigd is.

Volgens The Race hebben twee overheidsfunctionarissen aangegeven dat er een budget is van ruim 40 miljard baht, omgerekend is dat zo'n 1,23 miljard dollar.

Hoe realistisch is het plan?

Of de Grand Prix er echter gaat komen, moet nog blijken. De Formule 1 moet eerst akkoord gaan met het plan, maar Domenicali leek in het verleden zeer enthousiast te zijn. De Aziatische markt is zeer interessant voor de Formule 1, ook omdat er buiten de races in Japan, Singapore en China eigenlijk geen Grands Prix zijn in dit deel van de wereld.