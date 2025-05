Oscar Piastri vreest voor Red Bull: "Kan morgen heel spannend worden"

Wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri kende een aardige vrijdag op het circuit van Barcelona in Spanje. De Australische McLaren-coureur wil echter nog niet te vroeg juichen, en stelt dat het morgen zeer spannend kan gaan worden in de kwalificatie.

Piastri begon de dag met een enigszins teleurstellende vierde tijd in de eerste vrije training. De Australiër moest ruim een halve seconde toegeven op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. In de tweede vrije training liep het echter iets beter, en noteerde Piastri de snelste tijd. De verschillen waren echter niet zo groot, en bij Red Bull beginnen ze steeds meer zelfvertrouwen te krijgen voor de rest van het weekend.

Redelijk positieve dag

Na afloop van de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya klonk Piastri overwegend positief. Tegenover de internationale media legde hij zijn gevoel uit: "Het ging een beetje op en neer vandaag, maar het einde van de dag was best positief."

"Dat is heel erg mooi, maar onze concurrenten zien er ook snel uit. Verstappen was de hele dag sterk, en Ferrari zat er goed bij en Mercedes liet zich aan het einde van de dag ineens zien. Dus het gaat morgen heel erg spannend worden."

Morgen staat de kwalificatie op het programma, en Max Verstappen heeft eerder laten zien dat hij op de zaterdag in staat is om de papajakleurige bolides van Piastri en Norris te verslaan.

Piastri heeft een duidelijke boodschap

Gevraagd waar de focus in het vervolg van het weekend ligt, geeft Piastri een zeer duidelijk antwoord: "We moeten gewoon proberen om de auto nog wat sneller te maken. Dat is echt alles. We hebben vandaag een paar dingen geprobeerd. Sommige werkten wel goed, andere dingen werkten minder. We blijven gewoon leren. Het was vandaag een goede dag."

Piastri blijft voorzichtig, terwijl men bij Red Bull meer zelfvertrouwen lijkt te hebben. Helmut Marko stelde dat ze het gat hebben gedicht.