Norris heeft de smaakte pakken: "Klaar voor nog een sterk weekend!"

Lando Norris arriveert vandaag in Spanje als de winnaar van de Grand Prix van Monaco. De Brit is heel erg trots op zijn laatste zege, maar hij focust zich nu op de race in Barcelona. Hij aast op een sterke prestatie.

Norris werd begin dit seizoen voor veel mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur won in Australië, maar kreeg het daarna zwaar. Hij stond onder druk, en hij begon foutjes te maken. Norris werd in het wereldkampioenschap ingehaald door zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, en de kritiek werd steeds groter.

Eindelijk succes voor Norris

Norris aasde op een nieuw succesje, en in Monaco ging alles naar wens. Hij kende een foutloos weekend, en pakte op zaterdag de pole position. In de race behield hij zijn koppositie, en wist hij zijn hoofd koel te houden toen Red Bull ervoor koos om Max Verstappen lang door te laten rijden. De Nederlander leidde hierdoor de race, maar dook in de laatste ronde de pits in voor zijn tweede verplichte pitstop.

Norris is trots

Norris is nog altijd trots op zijn zege, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Het voelt geweldig om het nieuwe raceweekend in te gaan als de winnaar van de Grand Prix van Monaco. Het team en ik hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt om verbeterpunten te vinden, en we blijven pushen met het momentum dat we hebben opgebouwd."

Scoren in Spanje

Norris is enorm gemotiveerd, en staat te trappelen om dit weekend weer in de auto te stappen: "Het is geweldig om de triple header af te sluiten met de Spaanse Grand Prix. Barcelona is een geweldige stad om te bezoeken en het is ook leuk om hier te racen. Ik voel me ook goed, en ik ben klaar voor opnieuw een sterk weekend."