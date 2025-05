'George Russell is de underdog voor de wereldtitel in de Formule 1'

George Russell heeft een goede start van het seizoen achter de rug. De Brit is een soort best of the rest, maar lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel. Johnny Herbert ziet dat anders, en wijst Russell aan als de underdog voor de wereldtitel.

Russell staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 99 WK-punten. Alleen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris en regerend wereldkampioen Max Verstappen hebben meer punten gepakt. Russell heeft nog geen race gewonnen, en kende in Monaco een frustrerende Grand Prix waar hij slechts als elfde over de streep kwam.

De underdog

Oud-coureur Johnny Herbert is enorm onder de indruk van Russell. De Britse analist komt met een opvallende bewering in gesprek met gokplatform Fruity King: "George Russell zou de underdog voor het kampioenschap kunnen zijn. Hij zal een beetje geluk nodig hebben. De consistentie die hij laat zien is, denk ik, echt heel indrukwekkend. Hij heeft ook die scherpe rand."

"Hij had dat al heel erg vroeg in zijn loopbaan. Hij heeft altijd echt heel erg veel zelfvertrouwen gehad. Ik denk dan ook dat we dat vertrouwen nu terugzien in de cockpit."

Uitkijken voor Antonelli

Nu Russell de nieuwe kopman van Mercedes is, moet hij volgens Herbert aan zijn eigen ambities gaan denken. Hij vormt nu immers een duo met toptalent Andrea Kimi Antonelli: "George moet op zijn teamgenoot gaan letten. Ik denk dat hij nu ook inziet wat Antonelli in huis heeft."

"Hij moet dus de steun van het team zien te winnen, als coureur moet je er altijd voor zorgen dat jij degene bent die iedereen vertrouwt. En ze kunnen hem echt vertrouwen, omdat hij gewoon zeer consistent weet te presteren."

Goede prestaties

Russell eindigde dit jaar in de eerste zes van de races in de top vijf. Hij stond vier keer op het podium, en staat mede daardoor op de vierde plaats in het kampioenschap. In Imola had hij het echter lastiger en werd hij zevende. Afgelopen weekend in Monaco zat hij vast in het verkeer en werd hij elfde.