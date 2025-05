Yuki Tsunoda schrijft geschiedenis en evenaart oud F1-record

Yuki Tsunoda kende afgelopen weekend in Monaco een weekend om snel te vergeten. Zijn resultaat was niet goed, maar toch heeft zijn race eeuwigheidswaarde. Hij evenaarde namelijk Ukyo Katayama op de lijst van de Japanners met de meeste Grands Prix in de Formule 1.

Tsunoda startte de Grand Prix van Monaco in zijn RB21 vanaf de teleurstellende twaalfde plaats. In de race in de straten van Monte Carlo zat hij vast in het treintje achter de wagens van Williams-coureurs Carlos Sainz en Carlos Sainz. Na zijn verplichte twee pitstops, kwam Tsunoda slechts als zeventiende over de streep. Bij Red Bull waren ze daar vanzelfsprekend niet blij mee.

Tsunoda evenaart oud record

Toch gaat deze Grand Prix de geschiedenisboekjes in. Tsunoda heeft namelijk Ukyo Katayama geëvenaard op de lijst van Japanse coureurs met de meeste Grands Prix. Katayama reed tussen 1992 en 1997 in totaal 95 Grands Prix in de koningsklasse van de autosport. Hij wist weinig grote successen te behalen, maar was wel bijna dertig jaar lang de Japanse coureur met de meeste races in de Formule 1.

Nu heeft Tsunoda dat record geëvenaard. Zijn race in Monaco was zijn 95ste Grand Prix in de Formule 1. Hij maakte zijn debuut in 2021 voor het toenmalige AlphaTauri, begin dit jaar kreeg hij in zijn thuisland Japan eindelijk promotie naar het grote Red Bull Racing. Als alles goed gaat, rijdt Tsunoda aankomend weekend in Barcelona zijn 96ste Grand Prix. Hiermee kan hij het record van Katayama gaan verbeteren.

Is Tsunoda de beste Japanse F1-coureur ooit?

Red Bull-coureur Tsunoda kan dit seizoen ook de eerste Japanner worden die meer dan honderd Grands Prix rijdt in de Formule 1. Hij wacht nog wel op zijn eerste podiumplaats in de koningsklasse. Slechts drie Japanners hebben dit voor elkaar gekregen: Aguri Suzuki, Kamui Kobayashi en Takuma Sato.

Tsunoda moet zijn best gaan doen als hij dit jaar ook de Japanner wil worden met de meeste WK-punten ooit in de Formule 1. Dat record staat namelijk nog altijd op naam van Kobayashi, die tussen 2009 en 2014 125 WK-punten bij elkaar wist te rijden. Tsunoda staat nu op 101 punten.