''Pfff, deze was ik even vergeten. Wat-een-crash'', was de tweet van Autosportexpert van Rick Winkelman op de startcrash van de Japanse coureur Ukyo Katayama tijdens de Europese Grand Prix op het Portugese Estoril.

De Tyrell-rijder knalde volop de achterkant Luca Badoers Minardi en werd gekatapulteerd. Na wat tollingen eindigde Katayama op zijn kop. Dit zorgde meteen voor een rode vlag. De Japanner werd snel naar het ziekenhuis gebracht en moest daar uit voorzorg twee dagen blijven met nekklachten.



De wedstrijd werd door David Coulthard gewonnen, die vanaf poleposition begon. De latere wereldkampioen Michael Schumacher werd tweede voor Damon Hill.

