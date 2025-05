Ferrari heerst in alternatief klassement in Monaco

Het team van Ferrari kon niet juichen in Monaco. Charles Leclerc kwam als tweede over de streep, maar meer zat er niet in. In de pitlane ging het een stuk beter, en Ferrari scoorde een oppermachtig 1-2tje.

De pitstops speelden afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Monaco. Alle coureurs waren verplicht om minimaal twee keer een pitstop te maken. Het zorgde voor veel opvallende tactieken, en de pitcrews moesten op hun best zijn. Een verloren positie is immers lastig goed te maken in de krappe straten van Monaco, waar inhalen vrijwel onmogelijk is.

Oppermachtig Ferrari

Bij het team van Ferrari zijn ze al het hele seizoen oppermachtig op het gebied van de pitstops. Ze lijken iets te hebben gevonden waardoor ze op dit punt hun concurrenten de baas zijn. Ook in Monaco scoorde Ferrari veel beter dan de andere negen teams.

Charles Leclerc kreeg in zijn thuisrace een setje verse banden in precies twee seconden. Het was een evenaring van de snelste pitstop van het seizoen van Ferrari. In Monaco verrichtte de pitcrew van Ferrari ook de tweede pitstop van het weekend. Lewis Hamilton kon na 2,08 seconden zijn weg weer vervolgens met een setje nieuwe banden onder zijn Ferrari.

Top tien

De top drie werd dit weekend compleet gemaakt door het team van McLaren. De latere winnaar van de race kreeg in 2,23 seconden een setje nieuwe Pirelli's. Red Bull eindigde op de vierde plaats door de banden van Max Verstappen in 2,27 seconden te verwisselen. McLaren maakte dan weer de top vijf compleet door Oscar Piastri in 2,31 seconden nieuwe banden te geven.

De top tien werd compleet gemaakt door vier andere teams. Mercedes gaf Andrea Kimi Antonelli een setje verse banden in 2,38 seconden. Het team van Sauber eindigde met twee pitstops in de top tien, terwijl Williams en Alpine de lijst compleet maakten.